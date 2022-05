Ubrzanje procesa pristupanja glavni motiv za izbor nove Vlade

Podgorica, (MINA) – Ubrzanje procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU) glavni je motiv za izbor nove, 43. Vlade, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je, kako je saopšteno iz Skupštine, danas razgovarala sa ambasadorom Finske u Crnoj Gori Kimom Lahdervitom.

Ona je rekla da je zadovoljna činjenicom da Crna Gora i Finska dugo njeguju prijateljske odnose i uvažavaju međusobna strateška opredjeljenja i istakla da vjeruje da će plodotovorna saradnja biti nastavljena.

“Crna Gora ostaje strateški opredijeljena i posvećena članstvu u NATO-u i naša je namjera da postanemo prva naredna članica EU“, poručila je Đurović.

Ona je dodala da je svjesna da je pred Crnom Gorom još puno posla, ali da vjeruje da ima dovoljno spremnosti i odgovornosti svih političkih subjekata za pokretanje političkog dijaloga.

Đurović je istakla da su prvi koraci ka ispunjavanju obaveza na putu pristupanja EU već vidljivi.

“U tom smislu, naročito je ukazala na rad Specijalnog državnog tužilaštva kao pozitivan primjer, koji pokazuje da Crna Gora želi da bude država vladavine prava i da niko ne smije biti iznad zakona”, ističe se u saopštenju.

Lahdervit je naglasio da je izuzetno zadovoljan što crnogorski parlament ponovo funkcioniše.

On je kazao je da je Finska spremna da pruži svaku vrstu podrške Crnoj Gori na njenom putu ka EU.

Lahdervit je naveo da se nada da će se procesi, koji su do sada bili na čekanju, pokrenuti i dodao da je svjestan da to neće biti jednostavno, ali da vjeruje da će Crna Gora uspjeti u tome.

“Što se tiče bezbjednosne situacije, Lahdervit je saopštio da bi trebalo danas ili sjutra da se formalizuje odluka njegove zemlje o apliciranju za članstvo u NATO-u, kako je to već uradila Švedska”, kaže se u saopštenju Skupštine.

Đurović je, kako se navodi, ukazala da trenutno u Evropi postoje različiti izazovi i da ohrabruje činjenica što u Finskoj postoji visok nivo nacionalne saglasnosti oko tako važnog pitanja kakvo je pristupanje NATO savezu.

Ona je istakla da će Crna poštovati opredjeljenje Finske da samostalno odlučuje o svom strateškom kursu.

Navodi se da su se Đurović i Lahdervit saglasili da je zbog rata na tlu Evrope turizam pred posebnim izazovom.

“Budući da je turizam jedna od glavnih grana ekonomije Crne Gore, Đurović je kazala da očekuje od članica EU i Evropske komisije podršku Crnoj Gori kao državi kandidatu zbog evidentnog izostanka ruskih i ukrajinskih turista”, kaže se u saopštenju.

Đurović je poručila da su i državljani drugih zemalja dobrodošli jer je, kako je rekla, Crna Gora bezbjedna turistička destinacija i dobar domaćin svim svojim gostima.

Ona je ocijenila da su, pored turizma, za Crnu Goru veoma značajne strane investicije, gdje su kao partneri naročito prepoznate i poželjne države sa visokim standardima zaštite životne sredine i da očekuje više investitora iz Finske.

“Zajednički je zaključak da je uspostavljanje novih direktnih avio linija na relaciji Crna Gora – Finska od posebnog značaja za obje države i da tom pitanju treba posvetiti potrebnu pažnju u budućnosti”, navodi se u saopštenju Skupštine.

