Proglašeni konačni rezultati izbora u Beranama

Podgorica, (MINA) – Opštinska izborna komisija (OIK) u Beranama proglasila je konačne rezultate lokalnih izbora u tom gradu, koji su održani u nedjelju.

Predsjednik OIK Berane Vlado Obradović rekao je “Vijestima” da su konačni rezultati u potpunosti isti kao preliminarni i oni koji su saopšteni u noći izbora.

On je kazao da nije bilo primjedbi i zahtjeva za ponavljanje, i da je ocijejenjeno da je sve proteklo u najboljem redu.

Na lokalnim izborima u Beranama učestvovalo je osam lista.

Demokratska partija socijalista je sa koalicionim partnerima Socijaldemokratama i Bošnjačkom strankom osvojila devet mandata, a Socijalistička narodna partija sedam.

Koalicija “Za budućnost Berana” i Demokratska Crna Gora osvojili su po šest mandata, lista “Berane sad” četiri, Prava Crna Gora dva i Ujedinjena Crna Gora jedan, dok Alternativa nije prešla cenzus.

Konačna izlaznost na izborima bila je 64,02 odsto.

