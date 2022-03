Živković: Umjesto deblokade, zaštita partijskih interesa

Podgorica, (MINA) – Disfunkcionalnost sistema pogoduje rušiteljima ustavnog poretka Crne Gore, poručio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, navodeći da umjesto deblokade, iz Skupštine se šalju poruke da su partijski interesi preči od državnih.

Živković je kazao da je jasno da Crna Gora mora u kratkom roku postati članica EU, jer to je jedan od garanata da se na Zapadnom Balkanu neće svjedočiti ukrajinskom scenariju.

Prema ocjeni Živkovića, da su nakon referenduma o spoljnopolitičkim prioritetima odlučivali akteri koji su bili protiv evroatlantskih integracija, danas bi Crnu Goru progutala kratkovidost balkanske političke šizofrenje, čije se najgore lice vidjelo devedesetih godina.

“Kako je izgledala demokratija u režiji “oslobodilaca” nakon 30. avgusta, mogli smo svjedočiti prethodnih godinu dana. A kako se demokratija razumije danas u Parlamentu, najočitije vidimo kroz režiju Demokratskog fronta (DF)”, rekao je Živković.

On je kazao da je jedan od lidera DF-a Andrija Mandić potvrdio da blokada Skupštine nije nikakav iznuđen potez, već osmišljena akcija.

Prema riječima Živkovića, Mandić je preduhitrio vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Strahinju Bulajića, i prije njega saopštio takav stav.

“Iz izjave uvijek ratobornog lidera DF bilo je jasno da su Ustav i Poslovnik, što se njih tiče, suspendovani. Ovim je poslao poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti, da je upravljanje Skupštinom u njegovoj volji”, ocijenio je Živković.

On je kazao da je, umjesto demokratskog, ostao onaj stari front za širenje ruskog uticaja, samopregornih boraca za nestanak Crne Gore.

Živković je dodao da se, nažalost, umjesto poštovanja Ustava i Poslovnika Bulajić opredijelio za partijske direktive.

“Ništa neobično ili neočekivano, samo što u aktuelnom bezbjednosnom ambijentu, na međunarodnom nivou, takvo ponašanje proizvodi ozbiljne posljedice po stabilnost Crne Gore”, rekao je Živković.

On je naveo da ako se na to doda blokada rada Savjeta za odbranu i bezbjednost, onda je jasno da instrukcije dolaze iz Moskve, kako bi se nanijela šteta NATO članici i posljedično potpuno degradirao međunarodni ugled i povjerenje sa partnerskim zemljama.

“Imajući u vidu da Bulajić iskazuje zabrinutost za globalni poredak i dešavanja u Ukrajini, začuđujuće djeluje njegova želja da ne zakaže sjednicu Skupštine. Pretpostavljamo da ne vjeruje kako se sigurnost obezbjeđuje blokadom države”, naveo je Živković.

Kako je ocijenio, očigledno su se upalili radari u DF svjesni da se stabilnost Crne Gore može lakše poremetiti kada nema funkcionalnih institucija.

Živković je kazao da destruktivni elementi licemjerno pravdaju svoje ponašanje licemjernim argumentom o narušenoj izbornoj volji naroda.

“A posljedično njihovoj logici, kako je izborna volja samo ona koja DF drži u vlasti, onda sjednicu nema potrebe ni zakazivati dok traje mandat Skupštini naredne tri godine”, kazao je Živković.

On je ocijenio da “izvođači radova na destabilizaciji Crne Gore” ne mare što je država u ovoj godini bez predsjednika parlamenta i sa vladom kojoj je izglasano nepovjerenje i što 49 poslanika zahtijeva da im se omogući vršenja dužnosti.

Prema njegovim riječima, “manjina je u njihovom univerzumu većina”.

“Ako bismo sada pomenuli da je neophodno usvojiti izmjene zakona o akcizama, zbog najavljenog povećanja cijena goriva i to naveli kao važan razlog za zakazivanje sjednice, sigurno bi obrazloženje bilo, sačekajte da se dogovorimo unutar prethodne većine koja ne postoji još od juna prošle godine”, istakao je Živković.

On je upitao otkud bilo kome pravo na kritiku potpredsjedniku Skupštine koji je sebe stavio na stub odbrane izborne volje naroda, čuvene krilatice preuzete od sljedbenika demagoško-populističke škole.

On je ocijenio da je DF ponovo sebe distancirao od mogućnosti da učestvuju u procesu sazrijevanja demokratske svijesti.

“Ko ne vidi da se Crna Gora želi destabilizovati po svaku cijenu, samo se namjerno sakrio u prikrajak i čeka da se situacija sama od sebe razriješi”, naveo je Živković.

Živković je kazao da je put za izlazak iz krize teži uz poštovanje pravila koja su propisana, ali da će na taj način opet edukovati one koji žele blokadu države.

“Urušavanje pravnog poretka je najveća opasnost. Disfunkcionalnost sistema pogoduje rušiteljima ustavnog poretka. Sve je dozvoljeno bez bilo kakve odgovornosti za sprovođenje antiustavnog i nakaradnog djelovanja”, rekao je Živković.

On je istakao da nema ključnih legitimnih donosilaca odluka, dok oni u privremenom statusu gledaju kako da pričine što veću štetu.

Kako je naveo, ekonomija doživljava šokove, raste inflacija, cijene, broj nezaposlenih.

“Umjesto deblokade institucija koje bi trebalo u prvom redu da obezbijede siguran i stabilan ambijent, iz skupštine se šalju poruke da su partijski interesi preči od državnih”, istakao je Živković.

On je kazao da je zbog toga neophodan odlučan, jedinstven i brz odgovor političkih subjekata koji žele naprednu, građansku, sekularnu, dostojanstvenu i evropsku Crnu Goru.

“Oni koji to ne žele, već su se sami izopštili iz procesa dalje izgradnje društva. Vremena za čekanje nema, izazovi se svakodnevno gomilaju, a Crna Gora ne smije dozvoliti novo restartovanje i vraćanje dvije decenije unazad”, poručio je Živković.

