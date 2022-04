Živković: Neprihvatljiva uslovljavanja SNP-a

Podgorica, (MINA) – Demokratskoj partiji socijalista (DPS) nijesu prihvatljiva uslovljavanja Socijalističke narodne partije (SNP) da Socijaldemokrate (SD) i Socijaldemokratska partija (SDP) ne mogu biti dio manjinske vlade, poručio je šef poslaničkog kluba DPS-a Danijel Živković.

On smatra da bi trebalo obezbijediti učešće velikog broja političkih subjekata u manjinskoj vladi, ali ne uslovljavanjima ili ultimatumima, a posebno ne zalaganjem SNP-a da SD i SDP ne budu dio izvršne vlasti.

“SNP je u proteklih 25 godina u kontinuitetu donosio pogrešne odluke, koje su bile suprotstavljene nacionalnim interesima Crne Gore i u toj stranci imaju najmanje moralno i političko pravo da uslovljavaju ulazak u vladu suverenističkih, građanskih i evropskih politika, koje su bile na pravoj strani istorije”, kazao je Živković u intervjuu agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, Crna Gora nikada ne bi otvorila evro-atlantsku perspektivu, da se pitao SNP.

Živković je kazao da ni SNP ni URA nijesu bili na Cetinju 2017. godine, kada je trebalo formalizovati članstvo Crne Gore u NATO-u.

“Zamislite samo kakvo bi bilo bezbjednosno stanje u Crnoj Gori da nijesmo članica NATO-a, u kontekstu onoga što Rusija preduzima prema Ukrajini. Da se pitala SNP, mi danas ne bismo otvorili ni evropsku perspektivu države”, smatra Živković.

On je ocijenio da su u SNP-u propustili niz šansi da konkretnim djelima pokažu da pripadaju pravom sistemu vrijednosti, budući da nijesu glasali za smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića, ni za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

“Govorili su sve najgore o Vladi Zdravka Krivokapića, a nijesu smogli snage da glasaju za nepovjerenje, niti su glasali za razrješenje parlamenta. Kao da su očekivali da neko drugi raščisti prostor umjesto njih, a da oni međusobno podijele činove”, rekao je Živković.

On je kazao da takva politika ne može biti postavljena u ulogu ucjenjivača, niti postavljača ultimatuma, a najmanje može biti supstitucija za građanske politke, kakve su SD ili SDP.

“Ne dozvoljavamo da bilo ko postavlja uslove koji bi mogli uticati na to da dobijemo manjinsku vladu koja nema političku stabilnost unutar parlamenta. Neprihvatljivo je isključivanje političkih subjekata koji u ovom momentu razgovaraju o ulasku u manjinsku vladu”, istakao je Živković.

Živković je ocijenio da je vladu trebalo ranije formirati, kako bi se uklonila aktuelna izvršna vlast u tehničkom mandatu koja, kako je rekao, svakog dana proizvodi ozbiljnu štetu.

On je, na pitanje očekuje li da li će nova vlada biti formirana do 15. aprila, odgovorio da to ne zavisi od DPS-a.

“Vidimo da su se odužili razgovori na ovu temu. Zbog produženja tih razgovora stvara se jedna vrsta neodlučnosti koja može dodatno produbiti nestabilnost i institucionalnu krizu u Crnoj Gori”, naveo je Živković.

On kazao da DPS prevashodno zanima program nove vlade, odnosno konsolidacija bezbjednosnog sektora, deblokada evropskog puta Crne Gore, sanacija stanja u ekonomiji i bavljenje zaštitom života i zdravlja ljudi.

Živković je rekao da je sada teško licitirati sa brojem poslanika koji će podržati manjinsku vladu jer još nema finalnog stava oko toga koji bi politički subjekti trebalo da budu njen dio.

“Potrebna je šira politička podrška unutar crnogorskog parlamenta, najviše iz razloga deblokiranja evropskog puta Crne Gore”, naveo je Živković.

On je kazao da malo ko od političkih subjekata, koji postavljaju ultimatum ulaska građanskih politika u izvršnu vlast vodi računa da će Ustavni sud uskoro biti potpuno disfunkcionalna institucija.

Živković je rekao da bez Ustavnog suda ne mogu biti organizovani regularni izbori, niti sprovedeni izborni ciklusi koji očekuju Crnu Goru.

“Zbog toga nam je potrebna ta vrsta inkluzivnosti, a o podršci manjinskoj vladi, ukoliko ona dobije format u parlamentu, ne možemo dogovoriti prije nego se čuje finalni stav mandatara”, kazao je Živković.

On je kazao da se vršilac dužnosti /v.d/ predsjednika Skupštine Strahinja Bulajić, odbijanjem da zakaže sjednicu Skupštine, ponaša neodgovorno.

“Uzurpirao je poziciju predsjedavajućeg Skupštine i time pokušava da blokira rad institucije i onemogući poslanike da biraju svoje dužnosti”, rekao je Živković.

On je kazao da Bulajić ne zakazuje sjednicu zato što se taj čin ne poklapa sa njegovim partijskim interesom.

“To nije odraz demokratije, što ne čudi od Demokratskog fronta, jer oni najinovativniji u politikama destrukcija. Oni, pod krinkom izborne volje građana, pokušavaju da uruše sistem”, rekao je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS