Šolc čestitao Abazoviću stupanje na dužnost

Podgorica, (MINA) – Njemački kancelar Olaf Šolc čestitao je predsjedniku Vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću stupanje na tu dužnost.

Kako je saopšteno iz Vlade, Šolc je poželio Abazoviću mnogo uspjeha u ispunjavanju predstojećih zadataka.

„Najsrdačnije Vam čestitam izbor za predsjednika Vlade Crne Gore. Želim Vam puno sreće, srećnu ruku i mnogo uspjeha u ispunjavanju predstojećih zadataka“, navodi se u čestitki njemačkog kancelara.

