Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA načinio je smiješan pokušaj relativizacije snimka, iz kog je jasno da se bave kupovinom glasova u Ulcinju kako bi prekrojili izbornu volju I, političkim inženjeringom, došli do petnaestog mandata, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Iz Opštinskog odbora DPS-a u Ulcinju su kazali da je time potvrđeno sve što su u toj stranci govorili prethodnih dana.

“Da bi smo do kraja razobličili laž URA-e, pozivamo vas da pogledate kompletan snimak koji traje četrnaest minuta, a koji se već pojavio na društvenim mrežama, iz kog će vam kontekst biti potpuno jasan”, rekli su iz ulcinjskog DPS-a.

Oni su naveli da će se kontekstom oba snimka pozabaviti Specijalno državno tužilaštvo.

“DPS će vam u srijedu veče omogućiti da se vi nađete u kontekstu koji zaslužujete i koji su vam građani namjerili – a to je status opozicije u narednom četvorogodišnjem periodu”, zaključili su iz DPS-a u Ulcinju.

