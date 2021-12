Radunović: Veliki poraz DPS-a

Podgorica, (MINA) – Pokušaj Demokratske partije socijalista (DPS) da opravdanje za povlačenje inicijative nađu na račun nove inicijative Demokratskog fronta (DF) je samo srljanje u propast, ocijenio je poslanik DF-a Slaven Radunović.

Radunović je novinarima kazao da je Demokratska partija socijalista (DPS) danas doživjela veliki poraz.

“Jer nijesu uspjeli da smijene vladu, jer to nije niko nije očekivao, već jer su perfidno pokušali da uzbune cijelu crnogorsku političku scenu pričom o kupovini poslanika ili cijelih partija”, rekao je Radunović.

Kako je kazao, “taj providni pokušaj” da nađu opravdanje za povlačenje inicijative na račun nove inicijative DF-a je samo srljanje u propast.

“Jer smo bili jasni da nikakve kombinacije sa DPS-om nam ne padaju na pamet. Svaka aktivnost, a da nijesmo zadovoljni ovom Vladom, biće isključivo sa kolegama iz parlamentarne većine. Nikakav oblik kohabitacije nas ne zanima”, rekao je Radunović.

Radunović je kazao da vlada ima trenutno “isforsiranih 12 ili 13 poslanika koji je podržavaju” dodajući da jedan poslanik podržava vladu, što kako je kazao, u moralnoj ravni nista me znači.

“DF, kad odluči nešto da uradi, uradiće to sa kolegama iz vlasti. Nikako sa DPS-om”, rekao je Radunović.

On je kazao da je DF, kao najveći subjekt u vladajućoj većini, pozvan da prvi predlaže.

Kako je dodao, samo je DF spreman da predlaže i da nailazi na zid.

“To se i desilo. Sve opcije smo prošli, stigli smo do posljednje, koja je temelj demokratije. Vlast nećemo da predamo DPS-u, dakle, idemo na izbore”, rekao je Radunović.

On je kazao da je u demokratijama neprirodno negativno reagovati na predlog kakav je DF-ov.

“Iz prostog razloga što možete da ostanete nijemi samo ako imate bolji predlog ili ako pokazujete zadovoljstvo ovim stanjem”, rekao je Radunović

On je kazao da postoje različiti načini da se aktuelna vlada dovede u poziciju da više ne može da funkcioniše, a da je iniciranje smjene jedan od njih.

“Ta opcija je teoretski moguća, i ukoliko se za nju odlučimo nećemo se kriti iza nikoga. Kad budemo podnijeli tu inicijativu, nas će zanimati svi glasovi koji su protiv, ali potrudićemo se da to bude riješeno na drugi način”, zaključio je Radunović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS