Pravda po Ustavu i zakonu, a ne po partijskom sudu

Podgorica, (MINA) – Nova vlast neće dozvoliti nikome da izbjegne sud pravde ako je kriv i kad se dokaže, ali po Ustavu i zakonu, a ne po partijskom, nacionalnom ili bilo kom drugom sudu, poručili su iz Socijalističke narodne partija (SNP).

Ocjenjuje se da, i prije nego je formirana 43. Vlada, protivnici spašavanja države od dalje propasti, svojim „akcijama“ pokušavaju da unesu razdor i nastavljaju sa podjelama u Crnoj Gori.

“Ovoga puta na meti je policijski funkcioner Petar Knežević koji je tokom cetinjskih nemira bio odgovoran za dešavanja oko obezbjeđenja ustoličenja mitropolita Joanikija”, kaže se u saopštenju.

Iz SNP-a pitaju da li je dovoljno da izvjesni civilni aktivisti dostave javnosti nekakve audio snimke kojima se ne zna ni porijeklo ni autentičnost, kako bi se probudili „duhovi prošlosti“ i uzbunjivali javnost nekom svojom istinom.

SNP smatra da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, pa tako, kako navode, treba posmatrati i ovaj slučaj.

“Ako se ispostavi da su audio snimci, odnosno materijal prisluškivanja, špijuniranja ili kako se već može nazvati ovaj „dokaz“, autentični, Knežević treba da da izjavu pred nadležnim organima kako bi se utvrdila eventualna povreda službene dužnosti”, kaže se u saopštenju SNP-a.

Iz te partije su poručili „patriotskim aktivistima“ da uspore malo i ne kvalifikuju odmah krivično djelo.

“Sačekajmo da nadležni organi odrade svoj posao pa da vidimo šta i kako dalje”, kaže se u saopštenju i poručuje da će SNP insistirati da se konačno prekine sa praksom dvostrukih aršina.

“I da javnost, radi objektivnosti, čuje i vješto sklonjene i izuzete snimke razgovora Veselina Veljovića sa svim starješinama MUP-a, i još nekih, kao i pozive koji su upućeni policijskim pilotima koji su odbili naređenja na dan ustoličenja”, kaže se u reagovanju.

SNP je poručio da nova vlast neće dozvoliti nikome da izbjegne sud pravde ako je kriv i kad se dokaže.

“Ali po Ustavu i zakonu, nikako partijskom, nacionalnom ili bilo kom drugom sudu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS