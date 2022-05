Moskva proglasila službenika crnogorske Ambasade personom non grata

Podgorica, (MINA) – Ambasador Crne Gore u Rusiji Milorad Šćepanović pozvan je danas u rusko Ministarstvo inostranih poslova gdje mu je uručena nota kojom se službenik crnogorske Ambasade u Moskvi proglašava personom non grata.

To su saopštili iz Ministarstva inostranih poslova Rusije na Tviteru /Twitter/.

Iz Ministarstva inostranih poslova Rusije kazali su da je mjera odgovor na odluku Crne Gore da ruskog diplomatu proglasi personom non grata.

