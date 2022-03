Krivokapić: Nužan povratak etike u crnogorsku politiku

Podgorica, (MINA) – Povratak etike u crnogorsku politiku je nužan, poručio je predsjednk Vlade Zdravko Krivokapić, dodajući da do toga može doći prevashodno sa novim ljudima.

Iz Kabineta predsjednika Vlade su kazali da je Krivokapić danas, na Univerzitetu Oksford u Centru za evropske studije, održao predavanje na temu „Politika i etika”.

Krivokapić je, kako se navodi, boravio na Univerzitetu Oksford u društvu ministra za ekonomski razvoj i alumniste tog univerziteta Jakova Milatovića.

“U okviru predavanja, Krivokapić je naglasio nužnost povratka etike u crnogorsku politiku”, kaže se u saopštenju.

On je napomenuo da se, u crnogorskom slučaju, to može desiti prevashodno sa novim ljudima, uz uslov povlačenja onih pojedinaca, koji se bave politikom duži niz godina, a koji nemaju opipljive rezultate ili ih prate negativne političke etikete.

„Takvi ljudi predstavljaju glavnu prepreku ekonomskog i demokratskog razvoja Crne Gore”, rekao je Krivokapić.

On je istakao kako korupcija, a naročito politička korupcija, razara društveno tkivo Crne Gore i udaljava je od evropskih vrijednosti.

Krivokapić je, elaborirajući postojeću političku situaciju u Crnoj Gori, ocijenio da vanredni izbori predstavljaju jedini održivi izlaz iz postojeće političke krize.

“On je kazao da su promjena političke kulture i uspostavljanje dijaloga, bez primjesa političke trgovine i korupcije, jedino mogući sa novim progresivnim snagama koje istinski, a ne samo deklarativno i šarlatanski, baštine evropske vrijednosti”, naveli su iz Krivokapićevog kabineta.

