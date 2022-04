Krivokapić: Na sceni politička korupcija

Podgorica, (MINA) – U projektu manjinske vlade radi se o demokratskoj krizi i političkoj korupciji kojom bi se trebalo baviti tužilaštvo, kazao je premijer Zdravko Krivokapić, navodeći da će ako vlada i bude formirana sve konce u rukama držati Demokratska partija socijalista (DPS).

On je, u emisiji “Okvir” na Televiziji Crne Gore, kazao da priča o formiranju manjinske vlade traje dva i po mjeseca i nikako da se završi do kraja.

“Radi se o jednoj demokratskoj krizi, jer je izborana volja građana od 30. avgusta 2020. drastično promijenjena”, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je naveo da je druga karakteristika tog procesa da postoji potpisan memorandum, ali da ni on sada nije više mjera povezivanja, nego određene stranke koje diktiraju uticaj, a to je Socijeldemokratska partija u ovom trenutku.

Ako vlada i bude formirana, kako je kazao, sve konce u rukama drži DPS.

Krivokapić je ocijenio da kada sve dođe u ruke jednog gospodara, koji je imao 30 godina da na slične načine rješava političke probleme, nije dobro.

On je dodao da se zanemaruje činjenica da je postojala politička korupcija koja je bila pojedinačna, ali kasnije i partijska, kada je Pozitivna prišla DPS-u, a sada je, prema njegovim riječima, na sceni još jedna, ovog puta prodaja na rate.

“Prvu ratu je uzela Pozitivna, a drugu zdravo tkivo Pozitivne koje je prešlo u URA-u. To je zanimljivo i mislim da bi državno tužilašto trebalo da vidi da li se tu radi o političkoj korupciji”, ocijenio je Krivokapić, prenosi portal RTCG.

Krivokapić je kazao da je, kada je u pitanju Socijalistička narodna partija (SNP) na sceni princip dosljedna nedosljednost.

“Od početka imamo priču o magičnom broju 49, koji treba da razriješi prije svega probleme u pravosuđu, ali zašto se ne dođe do tog broja. Imamo lutajuću većinu od 44 do 49, a na kraju neće biti ni 41”, istakao je Krivokapić.

On je upitao zašto građani da budu taoci toga što političari ne mogu da se dogovore.

“Najbolje rješenje su izbori, neka bude ne 49, nego 55 i više i time će Crna Gora biti stabilna”, poručio je Krivokapić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS