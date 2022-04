Konatar: Vlada će imati četiri potpredsjednika

Podgorica, (MINA) – Nova vlada biće formirana i imaće četiri potpredsjednika, kazao je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar.

On je naveo da će potpredsjednici biti i resorni ministri nekog od 20 ministarstava, koliko će imati nova vlada.

“Vladu će činiti partije nacionalnih manjina u Crnoj Gori, Socijalistička narodna partija, Socijaldemokratska partija i naravno URA”, napisao je Konatar na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS