Ibrahimović i Adrović ministri u novoj vladi

Podgorica, (MINA) – Lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović biće potpredsjednik nove vlade i ministar kapitalnih investicija, a generalni sekretar te partije Admir Adrović biće ministar rada i socijalnog staranja, saopšteno je iz BS.

Iz te partije su kazali da je predsjedništvo BS na sjednici usvojilo odluku o ulasku u novu vladu.

“Predsjedništvo je jednoglasno donijelo odluku da će u manjinskoj vladi biti predsjednik Ervin Ibrahimović, po struci magistar metalurgije, na funkciji potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj i ministra kapitalnih investicija i generalni sekretar BS, Admir Adrović, po struci diplomirani ekonomista, na funkciji ministra rada i socijalnog staranja”, kaže se u saopštenju.

Iz BS su kazali da je predsjedništvo, koje je Glavni odbor ovlastio da zaključi pregovore oko ulaska u manjinsku vladu, donijelo i zaključke na kojim principima će funkcionisati manjinska vlada, kao i prioritete u radu vlade, na kojima će insistirati.

„Nova, 43. Vlada Crne Gore, mora biti snažna prekretnica u društvenom i političkom životu u Crnoj Gori. Ekonomski razvoj Crne Gore, kao i regionalni razvoj, sa posebnim akcentom na sjever naše države, biće jedan od ključnih prioriteta”, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli, nastavak započetih kapitalnih projekata, koji su nažalost bili ili potpuno zaustavljeni, ili je njihova realizacija bila usporena u posljednjih 18 mjeseci, zadatak je na koji nova vlada mora odgovoriti promptno.

Iz BS su istakli da su evropske integracije i osnaživanje evropskog puta Crne Gore, kako bi pristup Evropskoj uniji učinili bržim, jedan od strateških ciljeva nove vlade.

“Osim toga, deblokada svih institucija, posebno onih u pravosuđu, kao i izborna reforma, ciljevi su za koje smatramo da su od suštinskog značaja za napredak Crne Gore na evropskom putu”, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da će BS posebno insistirati da se kroz izmjene zakona izvrši decentralizacija i jačanje uloge lokalnih samouprava, kao i da se ispravi nepravda prema lokalnim samoupravama u dijelu prava na raspolaganje državnom svojinom na teritorijama opština.

“Da se pojačaju aktivnosti u procesu suočavanja sa prošlošću i sa tim u vezi da se u krivično-procesnom smislu pojača fokus na slučajeve ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti koji su se dešavali ma teritoriji Crne Gore ili u kojima su učestvovali državljani Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Iz BS su dodali da će insistirati i da se u potpunosti poštuju sve međunarodne konvencije i ugovori vezano za prava nacionalnih manjina kao i da se institucionalno osnaži veza sa dijasporom i da se u procesu reforme izbornog zakondavstva u DKP omogući iskorištavanje prava glasa crnogorskim građanima u inostranstvu.

“Integracija manjinskih naroda u institucije sistema, preduslov je za ostvarenje ideala skladnog multinacionalnog, multivjerskog i multikulturalnog društva i nova vlada mora posebno voditi računa o tom segment”, poručili su iz BS.

