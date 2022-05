Hrvatska će nastaviti da podržava Crnu Goru u EU integracijama

Podgorica, (MINA) – Hrvatska će nastaviti da podržava Crnu Goru u daljem procesu evropskih integracija, poručio je hrvatski ambasador u Crnoj Gori Veselko Grubišić.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva javne uprave, Grubišić je, na sastanku sa resornim ministrom Marašom Dukajem, pozdravio plan izgradnje moderne i efikasne javne uprave u Crnoj Gori.

„Hrvatska će nastaviti da podržava Crnu Goru u daljem procesu evropskih integracija i za nas je od velike važnosti nastavak evropskog puta Crne Gore“, istakao je Grubišić.

Dukaj je naveo da je pred Ministarstvom javne uprave puno izazova, dodajući da odgovor na te izazove vidi u poboljšanju kvaliteta javne usluge, modernizaciji u javnom sektoru, s posebnim akcentom na razvoj e-uprave i digitalnog društva.

“Na sastanku je postignuta saglasnost da postoji značajan prostor za saradnju dvije države i razmjene najboljih praksi u oblasti javne uprave”, kaže se u saopštenju.

