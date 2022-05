Đurović: Vladavina prava podsticaj za slovenačke investitore

Podgorica, (MINA) – Reforme u crnogorskom pravosuđu mogu doprinijeti vladavini prava, što je neophodno za stvaranje podsticajnih uslova za ulaganje slovenačkih investitora, kazala je predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović.

Ona je, kako je saopšteno iz Skupštine, na sastanku sa ambasadorom Slovenije u Crnoj Gori Gregorom Preskerom, podsjetila na odlične bilateralne odnose dvije države.

Đurović je istakla da zajednička evropska perspektiva predstavlja podsticaj za unapređenje saradnje u pitanjima od obostranog interesa.

„Ona je zahvalila Preskeru na kontinuiranoj tehničko-ekspertskoj podršci Slovenije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (EU) i ukazala na važnost dalje konstruktivne saradnje na lokalnom i državnom nivou“, kaže se u saopštenju.

Đurović je, kako se navodi, sa Preskerom razgovarala o reformskim procesima, ističući da vladavina prava zauzima ključnu ulogu u pregovaračkom procesu.

Kako je navela, cilj nove vladajuće većine je da Crna Gora u što kraćem roku ispuni privremena mjerila za poglavlja 23 i 24 i da dobije izvještaj o realizaciji privremenih mjerila.

„Đurović je zaključila da reforme u pravosuđu u konačnom mogu doprinijeti vladavini prava, što je neophodno za stvaranje podsticajnih uslova za ulaganje slovenačkih investitora“, kazali su iz Skupštine.

Đurović je istakla neophodnost održavanja dobre saradnje između zakonodavnih vlasti Crne Gore i Slovenije, bez obzira na personalne promjene.

Ona je zahvalila za, kako se navodi, političku podršku koju Slovenija već dugo pruža Crnoj Gori u oblasti evropskih integracija.

Đurović je kazala da je potrebno prevazići trenutnu polarizaciju u Crnoj Gori sa ciljem pristupanja Uniji, koje podržava osamdeset odsto crnogorskih građana.

„Iskazala je nadu da će opredijeljenost za EU biti tačka pomirenja i povezivanja svih političkih subjekata u Crnoj Gori“, naveli su iz Skupštine.

Ona je navela da su njeni prioriteti donošenje zakona o Skupštini i Vladi, kao i reformisanje izbornog zakonodavstva, koje je potrebno pokrenuti u što skorijem roku.

Đurović je kazala da je objedinjavanje lokalnih izbora bilo neophodno kako bi se izbjeglo održavanje velikog broja izbora u kratkom vremenskom periodu, kao i da bi se osigurala uspješna turistička sezona.

Presker je istakao da je jako značajno što je na čelnu funkciju zakonodavne vlasti u Crnoj Gori, nakon 20 godina, ponovo izabrana žena.

Kako su kazali iz Skupštine, Presker je istakao važnost političke inkluzivnosti i postizanja konsenzusa oko ključnih pitanja kako bi Crna Gora napredovala na putu ka EU.

Međusobni dijalog i uključenost svih političkih aktera, prema riječima Preskera, predstavljaju važnu poruku za države regiona.

