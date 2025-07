Ponuđena podrška Hrvatske u emitovanju prvih obveznica za građane

Podgorica, Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Hrvatska je spremna da Crnoj Gori pruži punu podršku u prvoj planiranoj emisiji obveznica koje će biti dostupne domaćem stanovništvu, čime će se građanima omogućiti uključivanje u finansiranje razvoja države, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Ministar finansija, Novica Vuković, se uoči godišnjeg sastanka Belgijsko-holandske konstituence Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Luksemburgu, sastao sa potpredsjednikom Vlade i ministrom finansija Hrvatske, Markom Primorcem.

“Resorne kolege dvije susjedne države potvrdili su izuzetno kvalitetnu i sadržajnu dugogodišnju saradnju dva ministarstva, koja predstavlja primjer dobrosusjedskih odnosa i partnerskog pristupa u regionu”, navodi se u saopštenju.

Između ostalog, tokom bilateralnog susreta, razmijenjena su i iskustva u vezi sa emitovanjem državnih obveznica za građane, koje je Hrvatska uspješno realizovala u prethodnom periodu.

Primorac je iskazao spremnost da Crnoj Gori pruži punu podršku u prvoj planiranoj emisiji obveznica koje će biti dostupne domaćem stanovništvu, čime će se građanima omogućiti uključivanje u finansiranje razvoja države.

Vuković je naglasio da podrška i iskustva Hrvatske, kao najmlađe članice EU, i konstruktivna tehnička pomoć – uključujući ekspertizu u različitim oblastima javnih finansija, predstavljaju dragocjen doprinos naporima Crne Gore da ostvari ključne reformske ciljeve na evropskom putu.

Tokom prethodnog perioda, dva ministarstva ostvarila su niz konkretnih oblika saradnje, uključujući značajnu podršku hrvatskih eksperata u oblasti poreske politike, kroz TAIEX mehanizme i druge projekte finansirane od EU, uključujući stručnu pomoć u jačanju kapaciteta IPA strukture.

Vuković i Primorac su izrazili posebno zadovoljstvo zbog potpisivanja Memoranduma o saradnji između Uprave carina Crne Gore i Carinske uprave Hrvatske, koji je realizovan početkom maja.

Kako su konstatovali, ovaj dokument postavlja čvrste temelje za efikasnije sprovođenje carinskih propisa, čime se dodatno jačaju regionalna bezbjednost i zaštita finansijskih interesa obje države.

Susret je zaključen očekivanjem da će se uspješno partnerstvo nastaviti i ubuduće, u duhu uzajamnog poštovanja, evropskih vrijednosti i zajedničkih reformskih ciljeva.

