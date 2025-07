Danas protest Sindikata zdravstva

Podgorica, (MINA) – Protest Sindikata zdravstva povodom, kako su kazali, zaštite dostojanstva medicinskih sestara i tehničara, biće održan danas u Podgorici.

Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) pozvali su članstvo i građane da prisustvom na protestu podrže napore Sindikata zdravstva.

Iz USSCG su saopštili da je krajnje neprihvatljivo da medicinske sestre i tehničari, koji čine okosnicu zdravstvenog sistema i čiji rad zahtijeva visok stepen stručnosti i predanosti, bivaju godinama unazad zanemareni u pogledu uslova rada, bezbjednosti na radu i zarade.

„Iako se koeficijent složenosti poslova utvrđuje ne samo na osnovu školske spreme, odnosno kvalifikacije obrazovanja, već i na osnovu odgovornosti, složenosti poslova i uslova rada, osnovna zarada za tu profesiju iznosi najčešće ispod 600 EUR (koliko iznosi najniža minimalna zarada kao zaštitna kategorija)“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz USSCG, posebno zabrinjavajući podatak je da je koeficijent složenosti poslova za tu profesiju za oko deset odsto niži u odnosu na sve druge zaposlene sa istim nivoom kvalifikacije u Crnoj Gori.

„Medicinske sestre i tehničari zaslužuju posebnu pažnju donosilaca odluka i preduzimanje svih neophodnih mjera kojima bi se zaštitilo dostojanstvo njihove profesije i omogućio kvalitetan život, kao i osigurao njihov ostanak u zemlji i na radnim mjestima“, navodi se u saopštenju.

Iz USSCG su istakli da svaki dalji gubitak tog dragocjenog kadra predstavlja ne samo gubitak za zdravstveni sistem, već cjelokupno društvo.

Oni su kazali da su uvjereni da će protest biti poslednji alarm donosiocima odluka da krajnje odgovorno pristupe iznalaženju rješenja i stvaranju uslova za ispravljanje višegodišnje nepravde prema statusu medicinskih sestara i tehničara.

