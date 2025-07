S&P 500 i Nasdaq dostigli nove rekorde

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu S&P 500 i Nasdaq indeks dostigli nove rekordne vrijednosti, jer je ulagače ohrabrio sporazum prema kojemu će SAD na uvoz gotovo svih vijetnamskih proizvoda naplaćivati carinu od 20 odsto.

Dow Jones oslabio je blago na 44.484 boda, no S&P 500 ojačao je 0,47 odsto na 6.227 poena, a Nasdaq indeks 0,94 odsto na 20.393 boda.

Nakon što su dan prije skliznuli s rekordnih vrijednosti, S&P 500 i Nasdaq indeks u srijedu su nadoknadili te gubitke, prenosi Hina.

Na samom početku trgovanja, indeksi su bili u minusu, jer su ulagače razočarali slabiji nego što se očekivalo podaci o zapošljavanju u privatnom sektoru, što ukazuje na slabljenje američkog tržišta rada, a time i ekonomije.

„Podaci o slabljenju privrede mogu se različito tumačiti. Blago slabljenje tržišta rada moglo bi podstaći centralnu banku na smanjenje kamata, što je pozitivno. No, oštriji pad zapošljavanja bio bi negativan za rast ekonomije i zarade kompanija”, objasnio je direktor u firmi Clearstead Advisors, Jim Awad.

U drugom dijelu trgovanja, indeksi su nadoknadili prethodne gubitke i trgovanje završili u pozitivnom području.

Ulagače je, naime, ohrabrila poruka iz Bijele kuće da su SAD i Vijetnam postigli trgovinski sporazum, prema kojemu će ubuduće SAD naplaćivati carinu od 20 odsto na uvoz gotovo svih vijetnamskih proizvoda.

Osim toga, Bijela kuća je poručila da bi se uskoro mogao postići trgovinski dogovor s Indijom, premda vjerovatno ne do zadatog roka 9. jula.

Nove rekordne razine S&P 500 i Nasdaq indeksa najviše se zahvaljuju rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova, kao što su Nvidia, Apple i Tesla.

Cijena dionice Tesle skočila je pet odsto, nadoknadivši gubitke od prethodnog dana, uprkos vijesti o velikom padu broja isporučenih električnih vozila u drugom tromjesečju.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,12 odsto na 8.774 boda, no frankfurtski DAX ojačao je 0,49 odsto na 23.790 poena, a pariski CAC 0,99 odsto na 7.738 bodova.

