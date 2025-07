Fokus na realizaciju investicija i odgovorno raspolaganje dobiti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) ulazi u izazovan period koji zahtijeva dodatnu pažnju u vođenju finansija, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović, i dodao da se sa sredstvima mora raspolagati odmjereno, uz jasan osjećaj odgovornosti prema građanima i ukupnom energetskom sistemu.

Šahmanović se sastao sa rukovodstvom EPCG, sa kojim je, između ostalog, razgovarao o politici raspodjele dobiti, uz poseban osvrt na praksu dodjele donacija.

On je poručio da se svi raspoloživi resursi moraju koristiti pažljivo i u javnom interesu, a svaka odluka mora biti utemeljena na principima transparentnosti, održivosti i strateškog razvoja.

Iz Ministarstva je saopšteno da su na sastanku razmatrani ključni aspekti poslovanja kompanije, sa posebnim fokusom na realizaciju planiranih investicionih aktivnosti u oblasti energetike.

“U fokusu razgovora bio je stepen realizacije investicija iz plana za tekuću godinu, posebno u segmentu razvoja projekata iz obnovljivih izvora energije, što predstavlja jedan od strateških pravaca razvoja crnogorskog energetskog sektora”, navodi se u saopštenju.

Jedna od centralnih tema sastanka bila je i dinamika realizacije ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja, projekta od izuzetnog značaja za unapređenje ekoloških standarda i dalji rad ovog postrojenja u skladu sa evropskim normama.

Šahmanović je naglasio da je važno obezbijediti da se radovi sprovode u skladu sa planiranom dinamikom, jer se radi o obavezi države prema građanima Pljevalja, ali i prema međunarodnim partnerima.

Posebna pažnja posvećena je i izazovima koje donosi primjena mehanizma za prekogranično oporezivanje emisija ugljen-dioksida (CBAM), koji će se u narednom periodu odraziti na povećanje troškova izvoza električne energije u zemlje Evropske unije (EU).

“U tom smislu, naglašena je potreba da EPCG vodi odgovornu strategiju poslovanja, koja uzima u obzir promjene u regulatornom okviru na evropskom tržištu i potencijalne fiskalne rizike po poslovanje kompanije i energetski bilans države”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je otvorena i tema primjene novih zakonskih rješenja, kao što je energetsko siromaštvo, kao i potreba za osmišljavanjem sveobuhvatnog programa podrške za socijalno ugrožene kategorije potrošača, u saradnji sa EPCG.

Ministarstvo će, kako je najavljeno, u partnerstvu sa relevantnim institucijama, nastaviti da razvija mjere koje obezbjeđuju pravedan pristup energiji i štite najranjivije građane, uz snažan fokus na socijalnu pravdu i odgovorno upravljanje energetskim resursima.

Rukovodstvo EPCG upoznalo je resornog ministra sa planiranim aktivnostima do kraja ove godine, uz spremnost da se definisani prioriteti sprovedu u predviđenim rokovima.

Ministarstvo energetike i rudarstva, kako su najavili njegovi predstavnici, nastaviće da aktivno prati realizaciju investicionih projekata i ukupno poslovanje državnih energetskih preduzeća, uz otvoren dijalog i jasna očekivanja da interesi građana i države budu na prvom mjestu.

