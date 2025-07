Razmjena znanja doprinos procesu jačanja regulatornog okriva CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razmjena znanja, iskustava i dobre prakse sa institucijama koje su dio Eurosistema, predstavlja važan doprinos procesu jačanja regulatornog i nadzornog okvira Centralne banke (CBCG), kao i njenoj institucionalnoj modernizaciji, ocijenila je guvernerka Irena Radović.

Ona je posjetila sjedište Centralne banke Luksemburga, gdje se sastala se guvernerom Gastonom Rajnešom.

“Saradnja sa Luksemburgom ima posebnu vrijednost jer dijelimo karakteristike malih i otvorenih ekonomija, koje su posebno osjetljive na eksterne šokove i stoga zahtijevaju snažne institucije i otpornu finansijsku infrastrukturu“, kazala je Radović.

Tokom sastanka, guverneri su razmijenili mišljenja o aktuelnim globalnim ekonomskim i finansijskim kretanjima, sa posebnim osvrtom na izazove koji utiču na rad centralnih banaka.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje između dvije institucije, sa fokusom na nadzor finansijskog sistema, digitalizaciju i jačanje institucionalnih kapaciteta centralnih banaka u kontekstu sve kompleksnijih globalnih izazova.

Radović je istakla da je za CBCG od posebnog značaja saradnja sa Centralnom bankom Luksemburga, kao članicom Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), imajući u vidu da se CBCG aktivno priprema za buduće članstvo u ESCB-u.

“Iskazana je obostrana spremnost na dalju saradnju i međusobnu podršku u procesima reformi i jačanja otpornosti finansijskog sistema”, rekli su iz CBCG.

Radović boravi u Luksemburgu povodom učešća na redovnom godišnjem sastanku Konstituence Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održava od srijede do sjutra i okuplja guvernere centralnih banaka i ministre finansija zemalja članica Konstituence, kao i visoke zvaničnike međunarodnih finansijskih institucija.

