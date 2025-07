Politički dijalog sa Španijom podignut na najviši nivo

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Španija su, sastankom crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića i španskog kralja Felipea VI, politički dijalog podigle na najviši nivo, saopšteno je iz kabineta predsjednika države.

Navodi se da je to istorijski susret i prvi bilateralni sastanak između španskog suverena i jednog crnogorskog zvaničnika.

„Imao sam veoma sadržajan razgovor sa španskim kraljem Felipeom VI i danas smo otvorili novo poglavlje u odnosima između Crne Gore i Španije”, kazao je Milatović.

On je, kako je saopšteno, kralju Felipeu zahvalio na snažnoj podršci koju Crna Gora na evropskom putu dobija od Španije i upoznao ga sa ciljem da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije 2028. godine.

Kako je istakao, na sastanku je bilo riječi o daljem unapređenju saradnje između Crne Gore i Španije.

“Današnjim sastankom podigli smo politički dijalog na najviši nivo”, rekao je Milatović.

Kako je dodao, sa kraljem Španije razgovarao je i o važnosti ekonomske saradnje, španskim investicijama, prostoru za unapređenje saradnje između naših poslovnih zajednica.

“Složili smo se da bi poslovni forum koji bi se uskoro mogao desiti bio korak naprijed u tom smislu“, kazao je Milatović.

Kako se navodi u saopštenju, Milatović je španskog kralja pozvao da posjeti Crnu Goru, uz očekivanje da će se posjeta realizovati u narednom periodu.

„Razgovarali smo i o otvaranju španskog kulturnog centra u Crnoj Gori, Instituta Servantes i zatražio sam podršku španskog kralja i u tom smislu”, rekao je Milatović.

On je ukazao na značaj otvaranja španske ambasade u Podgorici, podsjećajući da je Crna Gora otvorila ambasadu u Madridu 2017. godine.

“Složili smo se da bi otvaranje španske ambasade u Podgorici bio dodatni korak naprijed ka unapređenju naših bilateralnih odnosa“, naveo je Milatović.

