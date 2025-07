Od jedne osobe u Beranama oduzeta municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pronašli su u Beranama 54 komada pištoljske municije u ilegalnom posjedu, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da će krivična prijava biti podnijeta protiv P.D. iz tog grada.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane u srijedu pretresli stan i druge prostorije koje koristi M.D. (34), sin P.D.

Policija je, kako su naveli, pronašla i oduzela 54 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara u ilegalnom posjedu.

„Dalje preduzetim radnjama policijski službenici su došli do sumnje da je municija vlasništvo oca M.D, P.D. iz Berana, pa je sa cjelokupnim događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će protiv P.D, po nalogu postupajućeg tužioca, biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, nakon izvršenih odgovarajućih vještačenja u Forenzičkom centru Uprave policije.

Oni su apelovali na građane da oružje koje posjeduju u ilegalnom vlasništvu predaju policiji bez pravnih posljedica, tako što će pozvati broj 122 i obavijestiti policijske službenike da žele da vrate oružje.

„Službenici Uprave policije će nastaviti sa intenzivnim kontrolama i operativnim aktivnostima u cilju suzbijanja nasilja i držanja vatrenog oružja u ilegalnom posjedu, i u cilju podizanja nivoa bezbjednosti cjelokupne društvene zajednice“, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS