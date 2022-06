Đukanović na globalnom bezbjednosnom forumu u Bratislavi

Podgrica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović govoriće sjutra u Bratislavi na 17. globalnom bezbjednosnom forumu na panelu „Sad ili nikad: Otključavanje evropske budućnosti za Zapadni Balkan”.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, otputovao u Bratislavu na poziv predsjednika GLOBSEC-a Roberta Vasa.

On će tokom boravka u Bratislavi imati i odvojeni susret sa predsjednicom Slovačke Suzanom Čaputovom.

GLOBSEC se, kako se navodi, smatra jednim od najprestižnijih foruma u Evropi, i tradicionalno okuplja visok nivo učesnika, koji će razmijeniti mišljenja o aktuelnim bezbjednosnim i geopolitičkim pitanjima od značaja za bezbjednosnu arhitekturu Evrope, kao i na globalnom planu.

