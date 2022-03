Darmanović: Rat Rusije i Ukrajine velika vododjelnica

Podgorica, (MINA) – Rat između Rusije i Ukrajine je velika vododjelnica, ocijenio je bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore i nekadašnji ambasador u Sjedninjenim Američkim Državama (SAD) Srđan Darmanović, navodeći da podržavanje ruske agresije predstavlja lošu investiciju.

On je kazao da je iznenađenje da u 21. vijeku neko, u stilu Hitlera, pokrene osvajački rat protiv susjeda, pozivajući se na zaštitu svoje manjine.

“To vjerovatno niko nije mogao da zamisli. Vođeni su razni ratovi poslije Drugog svjetskog, ali ovakav rat na tlu Evrope, da upotrijebite sve svoje snage da pokorite, osvojite i rasparčate susjednu zemlju, to se od vremena nacizma nije viđalo”, rekao je Darmanović.

On je, za Glas Amerike, kazao da, iako je bilo jasno da je Putin doveo svoje trupe na granice Ukrajine tek radi vojne vježbe, svi su vjerovali da može da dođe do nekog rješenja koje nije vojno.

Darmanović je ocijenio da trenutna situacija može da ode u bilo kom pravcu.

“Rusija će na kraju izgubiti. Ne mislim na vojni sukob u Ukrajini, nego generalno, u političkom smislu. Ali koliko će to sve koštati, što će se sve dešavati?”, kazao je Darmanović.

Darmanović smatra da je predsjednik Rusije Vladimir Putin de fakto spalio mostove za sobom, kao i da “teško da može doći do nekog povoljnog diplomatskog rješenja u ovom momentu”.

On je naveo da, nažalost, vjeruje da će Putin upotrijebiti sve svoje snage da slomi Ukrajinu.

“Kada se uđe u takvo nešto, autokrate toga tipa obično ne staju na tome. Opet, sa druge strane, mislim da se njegove ambicije trenutno vezuju za bivši sovjetski prostor”, kazao je Darmanović.

To, kako je rekao Darmanović, pored napada na Ukrajinu i međunarodni poredak, predstavlja napad na liberalnu demokratiju i međunarodni sistem koji je na njoj zasnovan.

On je ocijenio da postoji realna bojazan od pitanja ko je sljedeći na redu, dodajući da je tu i nuklearna prijetnja “koja se, još od Hruščova i kubanske krize, nije vidjela”.

“Sovjetsko komunističko rukovodstvo je, u vrijeme Hladnog rata, bilo Koliko-toliko odgovorno kada je u pitanju nuklearna prijetnja i mogući nuklearni sukob. Sada imate čovjeka koji je čak najavio i takvu mogućnost. To bi bilo samoubistvo, ali i nešto što nije teško zamislivo”, smatra Darmanović.

On je dodao da ne vjeruje da će do toga doći, ali i da je u toku, do sada neviđen, sukob i kriza.

Darmanović je, odgovarajući na pitanje očekuje li prelivanje krize na druge djelove Evrope, uključujući i Zapadni Balkan, rekao da nije siguran da li Rusija ima vremena da investira u svoje “proksije” i favorite u drugim zemljama “budući da kampanja u Ukrajini nije počela onako kako su zamislili”.

“Tako da se ona sada na neki način isključila iz evropskih poslova i koncentirala na kampanju u Ukrajini i sukob sa Zapadom”, rekao je Darmanović.

On je kazao da je prisutna prilična odlučnost NATO saveznika i članica Evropske unije (EU) i drugih zemalja u svijetu koje su prepoznale tu opasnost.

“Stoga da ne znam koliko će ona biti sposobna za akcije na širem prostoru, mada to ne treba isključiti”, rekao je Darmanović.

On je naveo da je to takođe prilika za države koje pripadaju zapadnom svijetu da pokažu svoju poziciju.

“Ovaj rat je velika vododjelnica, linija razgraničenja u političkom životu naših zemalja, onaj ko podrži ovakvu agresiju jedne zemlje na miroljubivog susjeda legitimiše podršku jednom, ne znam je li pretežak naziv, fašizmu 21. vijeka”, ocijenio je Darmanović.

On je kazao da ta opasnost postoji i da takvih snaga ima u gotovo svim balkanskim zemljama, uključujući i Crnu Gori.

Prema riječima Darmanovića, to je prilika da NATO članice pokažu unutrašnju čvrstinu i da ovo bude jedna linija razgraničenja u političkom životu država.

“Oni koji završe kao podržavaoci ovakve agresije nemaju što da traže na političkom prostoru naših zemalja. Mislim da će to biti loša investicija”, rekao je Darmanović, komentarišući reakcije zemalja regiona na rat u Ukrajini.

On je podsjetio da Bosna i Hercegovina ima svoj problem – ustavne blokade kad se god radi o velikim pitanjima, u kojoj jedna strana može da blokira takve odluke.

“Sadašnje vlasti u Srbiji teško mogu zavarati nekoga time što će reći da podržavaju terotirijalni integritet Ukrajine, ali ne osuđuju agresiju. Taj stav, ukoliko ostane na snazi i ništa se ne bude mijenjalo, isključiće Srbiju iz evropskih integracija”, smatra Darmanović.

On je istakao da ostaje da se vidi “da li ce evoluirati stav zvaničnog srpskog vrha” dodajući da, kako se bude intenzivirala ruska kampanja, tako će svi, koji nemaju jasan stav, teško moći to da objasne.

Kako je dodao, nije nezamislivo da postoji balkanska Kuba u simboličnom značenju.

“Ukoliko se to desi, mi možemo da živimo s tim, ali biće teže. Bilo bi mnogo lakše da Srbija, koja je evropska država, bude zajedno sa svima nama u EU i, ako želi, u NATO”, rekao je Darmanović.

To bi, kako je ocijenio, zaokružilo evropsko jedinstvo.

Darmanović je zaključio da “sve zemlje prave sopstvene izbore”, kao i da, “ukoliko izbor bude takav da Srbija postane saveznik istočnih autokratija, to će najviše štetiti njoj, a ostali će se nekako prilagoditi”.

