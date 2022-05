Crnu Goru važno zaštiti od malignog uticaja trećih strana

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru je važno zaštiti od malignog uticaja trećih strana, kako bi uspješno povratila poziciju sidra stabilnosti na Zapadnom Balkanu, ocijenjeno je na sastanku ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića i njemačke ministarke za Evropu i klimu Ane Lurman.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopštili su da je na sastanku istaknuto da su Crna Gora i Njemačka bliski partneri, koje odlikuje otvorenost i spremnost za produbljivanje političkog dijaloga i saradnje.

Sagovornici su ocijenili da je Njemačka do sada puno investirala u Crnu Goru, i da je veće prisustvo Njemačke izuzetno značajno za nastavak reformskog procesa, kao i održanja stabilnosti.

“Na toj liniji, ocijenjeno je da je važno zaštiti Crnu Goru od malignog uticaja trećih strana, kako bi uspješno povratila poziciju sidra stabilnosti na Zapadnom Balkanu, utemeljenog na istorijskoj tradiciji multikulturalnosti”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je istakao da je na prethodnim ministarskim sastancima osjetio da su vrata Evropske unije otvorenija nego ikad za Crnu Goru, i da bi njen uspjeh završetka pregovora bio uspjeh čitavog regiona.

“Govoreći o evropskoj perspektivi, sagovornici su se saglasili o značaju inicijative Berlinski proces, dodajući da je potrebno reafirmisati uspješnost njenih mehanizama i da je smatraju temeljnom inicijativom EU za saradnju zemalja Zapadnog Balkana”, kazali su iz MVP-a.

