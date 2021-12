Bastijančić: Lokalni izbori moraju biti raspisani do 26. januara

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore dužan je da do 26. januara sljedeće godine raspiše lokalne izbore u Beranama i Ulcinju, a u suprotnom ušlo bi se u zonu kršenja principa ustavnosti i zakonitosti, rekao je savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja predsjednika države Boris Bastijančić.

Bastijančić je naveo da, prema važećem Zakonu o izboru odbornika i poslanika, izbori za odbornike održavaju se najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda aktuelnih odbornika.

“U saglasju sa pomenutim je Zakon o lokalnoj samoupravi, kojim je utvrđeno da se izbori za Skupštinu održavaju najkasnije 15 dana prije isteka mandata Skupštine”, rekao je Bastijančić.

On je kazao da mandat Skupštini opštine (SO) Berane i SO Ulcinj ne ističe u februaru, već u aprilu naredne godine, jer se SO smatra konstituisanom izborom njenog predsjednika.

On je podsjetio da je aktuelni saziv SO Berane konstituisan 12. aprila, a SO Ulcinj 25. aprila 2018. godine.

“Cijeneći sve navedeno, predsjednik države donijeće, u skladu sa svojim nadležnostima, pozitivnim propisima i striktno definisanim rokovima, Odluku o raspisivanju izbora za odbornike tih lokalnih predstavničkih tijela”, rekao je Bastijančić.

On je istakao da u te dvije opštine trebalo bi da budu održani u istom neradnom danu, najksanije do 27. marta naredne godine.

On je podsjetio se, Zakonom o izboru odbornika i poslanika, nalaže da od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana.

“Od 17. decembra je počeo da teče zakonski rok u kojem je, konačno do 26. januara naredne godine, predsjednik države dužan da raspiše izbore za novi saziv SO Berane i SO Ulcinj”, rekao je Bastijančić.

Kako je dodao, u suprotnom, bi se nepovratno zašlo u zonu otvorenog kršenja principa ustavnosti i zakonitosti, kao i potiranja pravne sigurnosti u političkom i pravnom sistemu države.

On je ocijenio da su upitna zauzimanja slobodnijih stavova o postojanju institucionalnog utrkivanja u ostvarivanju nadležnosti predsjednika države i Skupštine, povodom raspisivanja lokanih izbora i usvajanja predloga Zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi.

“U bliskoj budućnosti biće poznato da li će, ovog puta, predmetni opšti pravni akt po predviđenoj proceduri pravovremeno steći neophodnu pravnu perfektnost i svojstvo izvršnosti”, rekao je Bastijančić.

On je zaključio da dosledno slijeđenje pravnih propisa predstavljaju ustavno dobro i imperativ, kao i neupitan prilog ostvarivanju vladavine prava i dobrobiti društva u cjelini.

