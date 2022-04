Podgorica dobija Dječju kuću

Podgorica, (MINA) – Glavni grad i Crnogorska komercijalna banka (CKB) potpisali su ugovor o donaciji za izgradnju Dječje kuće u Tološima – novog socijalnog servisa u čijoj osnovi je borba protiv svih vidova nasilja nad djecom.

Ugovor su, kako je saopšteno iz PG biroa, potpisali gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i predsjednik Upravnog odbora CKB-a Tamaš Kamaraši.

Vuković je kazao da će ugovor, vrijedan 30 hiljada EUR, omogućiti da do kraja ove godine pokrenu novi

socijalni servis, koji su nazvali Dječja kuća.

“Konkretno, za taj novac ćemo kupiti objekat površine 80 metara kvadratnih i on će biti na našoj parceli koja se nalazi u Tološima”, rekao je Vuković.

On je naveo da će u tom objektu multidisciplinarni tim, koji će u međuvremenu formirati, raditi na podizanju svijesti o problemu nasilja nad djecom.

“Dakle, sa jedne strane taj socijalni servis će imati edukativni karakter, a sa druge strane ideja je da se u tom objektu, u perspektivi, omogući urgentni smještaj za djecu žrtve nasilja”, kazao je Vuković.

On je rekao da se nada da neće biti potrebe za tim, ali da se boji, kako stvari stoje, da to hoće biti slučaj.

Navodi se da sve statistike, koje su rađene u posljednjih deset godina, ukazuju na to da u Crnoj Gori postoji ozbiljan problem ne samo sa brojem slučajeva nasilja, nego i načinom na koji zajednica to doživljava, odnosno relativizuje i na neki način opravdava.

“Ovo je način da pružimo sistemski odgovor na problem nasilja nad djecom, i vrlo sam zahvalan našim partnerima iz CKB-a i mojoj zamjenici Vujačić koja je na neki način pokrenula ovu inicijativu”, kazao je Vuković.

Kamaraši je istakao da izgradnja Dječje kuće povećava kapacitete za profesionalnu podršku i rehabilitaciju djece koja su žrtve nasilja, i da je riječ o inicijativi koju je CKB rado podržala.

Kako je naveo, novi socijalni servis Glavnog grada omogućiće im boravak u sigurnom okruženju, ali i veoma potrebnu pažnju i razumijevanje.

“Donirajući novac za izgradnju Dječje kuće, želimo naglasiti da je CKB partner za sve aktivnosti kojima možemo preventivno djelovati i pružiti još odlučniji odgovor na ozbiljan izazov sa kojim se suočavamo”, kazao je Kamaraši.

On je istakao da je CKB kroz inicijative koje realizuje, ali i kao članica UNICEF-ovog Poslovnog savjeta za prava djeteta, posvećena unapređenju položaja djece i mladih u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS