Pavićević: Kriza počela formiranjem Vlade Krivokapića

Podgorica, (MINA) – Politička kriza u Crnoj Gori nastupila je 30. avgusta 2020. godine, a od formiranja odlazeće Vlade ona se samo produbljuje u političkom, ekonomskom, društvenom i socijalnom smislu, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Premijer Zdravko Krivokapić danas je na Delfi ekonomskom forumu ocijenio da je politička kriza u Crnoj Gori posljedica izglasavanja nepovjerenja postojećoj ekspertskoj Vladi.

Član Izvršnog odbora DPS-a Aleksandar Pavićević u reagovanju je naveo da svi evropski partneri znaju vrlo dobro da je Crna Gora, upravo zbog djelovanja Vlade Krivokapića, država u kojoj je stopiran evropski put, u kojoj se probudio povampireni nacionalizam i društvene anomalije sve učestalije.

„Kao i da smo posljednja država od svih NATO članica koja je uvela sankcije Rusiji, čime je jasno ustanovljeno da je, osim sto je kleronacionalistička, ova Vlada i proruski orijentisana“, kaže se u reagovanju.

Na osnovu svega toga, kako je rekao Pavićević, međunarodni partneri Crne Gore znaju da je politička kriza u državi nastupila 30. avgusta 2020. godine.

„A da se od 4. decembra 2020, odnosno od formiranja sada već odlazeće Vlade, ona samo produbljuje u političkom, ekonomskom, društvenom, socijalnom i svakom drugom smislu“, navodi se u reagovanju.

Pavićević je kazao da je, prema tome, „Krivokapić danas svima njima izgledao jako smiješan i žalostan“.

„Jer i kao gubitnik treba imati stila u porazu, ali i obraza pa ne izgovarati grube neistine, čak i kada ste u situaciji poput ove u kojoj se on trenutno nalazi“, naveo je Pavićević u reagovanju.

On je rekao da se nada da će ovo biti Krivokapićevo posljednje proputovanje Evropom sa pozicije premijera.

„Ne možemo ni zamisliti sa kakvim podozrenjem su svi prisutni, ali i kompletna inostrana javnost primili Krivokapićeve poruke da je njegova “vlada pala jer je bila uspješna”, i da je kriza u Crnoj Gori nastupila tek nakon njenog pada“, kaže se u reagovanju.

