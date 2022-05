MVP da poništi sve nevažeće diplomatske i službene pasoše

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) da poništi diplomatske i službene pasoše za sve osobe koje nemaju osnov da ih više koriste.

Podaci CGO iz marta ove godine ukazuju da je u Crnoj Gori važeće 669 diplomatskih i 159 službenih pasoša.

Ti pasoši, kako su naveli iz te nevladine organizacije, izdati su u skladu sa Uredbom o licima kojima se izdaje diplomatski i službeni pasoš, odnosno, u određenim slučajevima, po odobrenju ministara vanjskih poslova.

“Na bazi dostupnih podataka, CGO cijeni da je značajan broj tih osoba, a najmanje 131, zadržalo diplomatski ili službeni pasoš suprotno propisima, odnosno da su isti ostali važeći i po prestanku njihovih funkcija, a za nekoliko takvih pasoša nije jasan ni osnov sticanja”, kaže se u saopštenju.

Iz CGO pozvali su MVP da te spiskove ažurira i poništi diplomatske i službene pasoše za sve osobe koje nemaju osnov da ih više koriste.

“Kad već oni koji su dobili te pasoše nijesu bili dovoljno odgovorni da ih sami vrate prestankom osnova korišćenja”, naveli su iz CGO.

