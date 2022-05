Krivokapić: Odbrana zajedničkih vrijednosti osnov postojanja NATO-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se zalaže za politiku otvorenih vrata i raduje jačanju Alijanse, pogotovo sa istaknutim članicama Evropske unije (EU) koje će donijeti novi kvalitet, kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

On je učestvovao na prvom neformalnom sastanku NATO ministara vanjskih poslova, koji je održan u Berlinu.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da su gosti iza zatvorenih vrata bili Švedska i Finska, koji su u završnoj fazi odlučivanja o aplikaciji za punopravno članstvo.

“Crna Gora se poslije dvije godine udaljavanja od NATO saveznika vratila potpuno na politiku otvorenih vrata”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, po dobijanju zahtjeva za članstvo tih zemalja, Crna Gora brzo omogućiti izjašnjavanje Skupštine, kao i u slučaju Sjeverne Makedonije.

“U sklopu javno iskazane želje Finske i Švedske da postanu punopravne članice NATO-a, Crna Gora je ponovila stav da se zalaže za politiku otvorenih vrata i raduje jačanju Alijanse, pogotovo sa tako istaknutim članicama EU koje će donijeti novi kvalitet”, kazao je Krivokapić.

On je, kada je riječ o proširenju NATO-a i politici otvorenih vrata, potvrdio podršku Crne Gore potrebi da se sačuvaju tekovine najuspješnije politike NATO-a zahvaljujući kojoj je prošireno područje mira i bezbjednosti.

“Takođe, jasno je istaknuto da Crna Gora poštuje pravo svih suverenih država da biraju sopstvene bezbjednosne aranžmane”, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da su ministri vanjskih poslova razmotrili aktuelnu bezbjednosnu situaciju u Evropi, naročito u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu, kao i posljedice koje rat ima za šire evroatlantsko područje.

“Ministri NATO-a zajedno sa ministrima Finske i Švedske jedinstveni su u osudi ruske invazije i pozvali su na prekid vatre”, naveli su iz MVP.

Iz tog Vladinog resora rekli su da je Krivokapić prenio ogorčenost Crne Gore zbog dešavanja u Ukrajini i istakao privrženost pozivima međunarodne zajednice o potrebi da se rat okonča.

Navodi se da je novopokrenuti Berlinski format NATO država članica prilika da se bez javnosti obave otvorene diskusije o najosjetjivijim pitanjima bezbjednosti sa kojima se suočava evroatlantska teritorija poslije agresije Rusije na Ukrajinu.

“U toj formi je puno prostora da se u ličnim kontaktima sa ministrima svih članica NATO saveza detaljno predstave prijetnje i izazovi sa kojima se susreće Crna Gora”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, posebno je važno da je to ovaj put bilo i sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Entonijem Blinkenom i ministarima vanjskih poslova Njemačke Analenom Berbok, Turske Mevlutom Čavušogluom, Ujedinjenog Kraljevstva Liz Tras.

Iz MVP su rekli da je van Berlinskog formata Krivokapić imao poseban sastanak sa ministrom vanjskih poslova Italije Luiđijem Di Majom.

Na sastanku je ocijenjeno da Crna Gora i Italija imaju prijateljske i sadržajne odnose, koji se baziraju na kontinuiranom političkom dijalogu na visokom nivou.

Di Majo je kazao da su veze između Italije i Crne Gore veoma jake i sežu korijenima u prošlost.

“Saglasili smo se da moramo revitalizovati

Sporazum o strateškoj saradnji iz 2010. godine, odmah konstituisati zajedničku ekonomsku komisiju, konstruisati više ekonomske interakcije, kao i u turističkom sektoru koji je važan aspekt našeg zajedničkog, Jadranskog mora”, naveo je Di Majo.

Crna Gora i Italija, kako je rekao, moraju zajednički sagledavati aktuelne izazove.

Di Majo je istakao da je mir u Ukrajini prioritet.

“Radićemo što više zajedno da bismo garantovali mir i zaustavili agresiju Rusije u Ukrajini”, kazao je Di Majo.

On je poručio da Italija u potpunosti podržava ulazak Crne Gore u EU.

“Uvijek smo podržavali sve puteve koji su vidjeli Crnu Goru kao protagonistu ambicije njenih građana da pristupe EU. Ovo je momenat u ambijentu debate koja se razvija i oko konflikta u Ukrajini da radimo zajednički kako bi ubrzali ovaj process”, naveo je Di Majo.

Crna Gora će, kako je naglasio, uvijek moći da računa na Italiju.

“Gospodine ministre, računajte na nas i na našu Vladu. Hvala Vam puno.” rekao je Di Majo na sastanku sa Krivokapićem.

Di Majo je, kako su naveli iz MVP, pozvao Krivokapića u zvaničnu posjetu Rimu.

