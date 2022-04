Krivokapić: Ne želim da pružam legitimitet kršenju demokratskih i pravnih postulata

Podgorica, (MINA) – Bivši premijer Zdravko Krivokapić kazao je da ne želi da, primopredajom dužnosti Dritanu Abazoviću, pruža legitimitet kršenju demokratskih i pravnih postulata.

Krivokapić je na Tviteru /Twitter/ naveo da se primopredaja dužnosti predsjedniku Vlade, kao protokolarni gest, praktikuje u uslovima nespornog legitimiteta.

„S obzirom da imamo kršenje ustavnih i poslovničkih procedura, ne želim da, simuliranjem redovnosti, pružam legitimitet očiglednom kršenju demokratskih i pravnih postulata“, kazao je Krivokapić.

On je dodao da je u kabinetu premijera ostavio „poruku o prolaznosti“.

„U kabinetu sam ostavio jasnu poruku o prolaznosti: Proći će!“, naveo je Krivokapić.

