Imenovanje Šukovića skandalozno

Podgorica, (MINA) – Imenovanje višeg policijskog inspektora Predrag Šuković za načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), skandalozno je, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

“Imenovanje Predraga Šukovića, osobe koja je pravosnažno osuđena zbog prijetnji tadašnjem premijeru a trenutno poslaniku, Dušku Markoviću, na mjesto šefa SPO, pokazuje da sistem koji personifikuje aktuelni premijer, i dalje pokazuje tendenciju osvete prema DPS i promoviše kadrove koji posjeduju ovu karakteristiku”, kazali su iz DPS-a.

Iz te stranke su rekli da je skandalozno da se postavljenjem na odgovornu poziciju prvog policajca u borbi protiv organizovanog kriminala, rehabilituju ljudi koji su pokazali ličnu neodgovornost, zbog čega su krivično procesuirani, pritvarani i pravosnažno osuđeni.

“To nije nikakav „inkluzivan“ model vladavine, već prilično politički perverzan i nemoralan, posebno imajući u vidu da je glavni idejni tvorac ovakvih i sličnih kadrovskih rješenja, u poziciji odlučivanja isključivo našom političkom voljom”, navode iz DPS-a.

Oni su kazali da je takvu osvetničku matricu koju očigledno i dalje promoviše aktuelni premijer, pokušala da forsira i prethodna vlada, “pa je završila neslavno, i urušila se”.

Prema njihovim riječima ,poslovica kaže da se pametan čovjek uči na tuđim greškama, a onaj koji to nije na sopstvenim.

“Nadamo se da u novoj vlasti ima dovoljno pameti da u najkraćem mogućem roku zaustavi praksu inferiorne osvete prema DPS-u i potragu za kadrovima koji su spremni da se tim aktivnostima bave”, rekli su iz DPS-a.

