Hospitalizovana 303 pacijenta pozitivna na COVID 19

Podgorica, (MINA) – U crnogorskim bolnicama hospitalizovana su 303 pacijenta koji su pozitivni na novi koronavirus, kazao je direktor Interne klinike Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Sreten Kavarić, i poručio da dio građana koji ne poštuje mjere još nije shvatio da iskušavanje infekcije može da bude fatalno.

On je, na konferenciji Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT), kazao da se od 303 hospitalizovana pacijenta, 62 nalaze u KCCG, 39 u bolnici u Baru i 57 u beranskoj bolnici.

„U bolnici u Nikšiću nalazi se 65 pacijenata koji su pozitivni na novi koronavirus, u Brezoviku 33, u privatnoj ustanovi Codra šest, u bolnici u Pljevljima 27 i u Bijelom Polju 14“, rekao je Kavarić.

Na pitanje kada će biti otvorena laboratorija za PCR testiranje u Kliničkom centru i koliko će se uzoraka testirati na dnevnom nivou, Kavarić je rekao da je, što se tiče KCCG, stiglo 400 brzih eliza testova koji određuju antitijela.

On je rekao da su PCR testovi stigli, ali da carinska procedura još nije sprovedena u mjeri da oni mogu biti spremni za neposrednu upotrebu.

„Od prošlog utorka brzi eliza testovi su dostupni ljekarima da mogu provjeriti stanje pacijenata za koje se sumnja da su inficirani koronavirusom“, naveo je Kavarić.

Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje (IJZ) Senad Begić je, na pitanje da li se očekuje u Podgorici ili drugim opštinama uvođenje strožih mjera, odgovorio da ukoliko se nastavi ovakav trend rasta oboljelih u Glavnom gradu može se računati sa zatvaranjem ugostiteljskih objekata i zabranom kretanja od 22 sata.

“Mislim da imamo dovoljno vremena da se potrudimo da Podgoricu ne zatvorimo”, smatra Begić.

On je rekao da je nezahvalno reći šta će biti od ponedjeljka do petka u ponoć kad IJZ završava presjek.

“Nikada nije kasno da se krene sa strogim poštovanjem preporuka”, kazao je Begić.

On je, na pitanje koliko se danas čeka na rezultat testa, kazao da je vrijeme čekanja dva i po do tri dana, i da zavisi od količine uzoraka koji se na dnevnom nivou dopremaju u IJZ.

„To je nešto na šta u ovom trenutku ne možemo uticati, ali možemo apelovati da se uzorkovanje vrši po kliničkim i epidemiološkim indikacijama“, rekao je Begić.

Upitan da li je zabrinut da će se smrtnost u narednom periodu povećati, on je kazao da je veoma zabrinut.

„Najnovija naučna istraživanja ukazuju da će u narednom periodu doći do povećanja smrtnosti. Postoji solidna količina naučnih dokaza koji povezuju nešto nižu smrtnost tokom ljetnjih i proljećnih mjeseci zbog lijepog vremena i osunčanosti, odnosno vitamina D koji je direktno proporcionalan tome“, naveo je Begić.

On je kazao da je drugi problem zagađenost vazduha.

„Za očekivati je da povećana zagađenost, zajedno sa koronom, dovede do povećanja smrtnosti“, rekao je Begić.

On se osvrnuo i na sezonu gripa, navodeći da ako dođe do koinfekcije, postoje razmišljanja da će to imati veći letatlitet nego infekcija pojedinačno.

Begić je, govoreći o mjerama, kazao da je Institut predložio sistem koji će biti na snazi neko vrijeme.

„I koji će po automatizmu pokretati odnosno gasiti određene protivepidemijske mjere, i to je „sistem semafora“ koji objavljujemo subotom ujutru da bi od ponedjeljka mjere mogle da se stežu ili popuštaju“, rekao je Begić.

Prema njegovim riječima, ukoliko zacrtani nivoi unutar „sistema semfora“ ne daju rezultate, mogu se prilagođavati, ako se drastičnijim mjerama želi obuhvatiti veći broj populacije, „ali to niko ne želi“.