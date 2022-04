Zasađeno 65 stabala u dvorištu škole Radojica Perović

Podgorica, (MINA) – U dvorišu Osnovne škole “Radojica Perović” danas je, povodom Svjetskog dana osoba sa autizmom, zasađeno 65 stabala drveća, koliko u toj obrazovnoj ustanovi ima odjeljenja.

Potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta za prava djeteta Dritan Abazović poručio je da sve što stariji rade treba da bude usmjereno ka djeci Crne Gore.

“Ovo je mali simbolični projekat, da širimo ruke, prihvatimo različitosti i da se borimo za ekološku državu, u kojoj će svako od vas imati svoje drvo”, kazao je Abazović.

Direktorica Osnovne škole “Radojica Perović”, Snežana Dakić Tomanović, rekla je da inkluzivno obrazovanje omogućava spoznaju da različitosti čine društvo bogatijim.

“Danas ćemo zasaditi park, o kojem treba brinuti, kako bismo jednog dana svi u njemu uživali. On će biti podsjetnik da briga o bližnjima treba da bude prioritet, a ne obaveza”, istakla je Tomanović.

Ona je dodala da će se u toj školi truditi da ta ustanova bude mjesto gdje će sva djeca moći da se obrazuju, bez obzira na svoje specifičnosti.

