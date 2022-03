Udruženje roditelji: Portal eZdravlje za većinu roditelje najbolja eUsluga

Podgorica, (MINA) – Većina roditelja u Crnoj Gori, koji su učestovali u anketi udruženja Roditelji, smatraju da portal eZdravlje najbolja elektronska usluga koja im je trenutno na raspolaganju.

Iz udruženja Roditelji kazali su da je od 1.324 roditelja koja su glasala za najbolju eUslugu, skoro 60 odsto portal eZdravlje prepoznalo kao najkvalitetniju.

Navodi se da su među ponuđenim bili i elektronski dnevnik (15,4 odsto), elektronski upis u vrtiće (13,5 odsto glasova) i elektronski upis u škole (11,5 odsto).

“Glasanje je sprovedeno u toku marta, a dio je projekta Roditelji na dnevnom redu, koji udruženje sprovodi kroz ICEDA inicijativu – Povećanje građanskog angažmana na polju digitalne agende”, kaže se u saopštenju Udruženja.

Oni su objasnili da je u toku projekta Udruženje, osim zadovoljstva kvalitetom postojećih eUsluga, roditelje pitalo i koje bi nove usluge željeli da imaju na raposlaganju u oblasti zdravlja, obrazovanja i socijalne i dječije zaštite.

Udruženje Roditelji je, kako su naveli, krajem 2021. i početkom prošle godine, sprovelo tri ankete, koje su se odnosile na zdravstvo, obrazovanje i oblast socijalne i dječije zaštite, u kojima je učestvovalo prosječno po 360 roditelja.

“Nove elektronske usluge u oblasti zdravstva, poput zakazivanja sistematskih pregleda i digitalnog izdavanja doznaka i potvrda, neki su od predloga roditelja koji su učestvovali u anketama”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su roditelji ukazali na dosadašnja iskustva i najčešće probleme na koje nailaze prilikom pristupa portalu eZdravlje, a iznijeli su utiske i o eUslugama u obrazovanju.

Navodi se da su roditelji za nadležne koji rade na uvođenju i unapređenju digitalnih servisa imali i nekoliko predloga – na koje segmente bi ubuduće trebalo obratiti pažnju.

“Najveći broj njih smatra da treba omogućiti automatizovano izdavanje uputa za kontrolne preglede djece u bolnicama, a kao veoma važno istakli su i izdavanje i elektronsko preuzimanje doznaka za trudničko/porodiljsko bolovanje”, rekli su iz Udruženja rodotelji.

Kako su kazali neki od predloga odnosili su se i na mogućnost eUsluge naručivanja terapije, kao i uputa na osnovu izvještaja ljekara specijalista.

Većina roditelja, njih 64,4 odsto, koji su učestvovali u anketi o eUslugama u obrazovanju, smatra da treba unaprijediti mogućnosti komunikacije sa nastavnicima.

“Neki od njih misle da kroz MEIS sistem treba da budu dostupna svjedočanstva u elektronskoj formi koja bi bila automatski preuzimana prilikom upisa u srednje škole, kao i da se u eUslugama predvidi i prijava za đačke stipendije, kao i elektronsko potpisivanje ugovora za boravak djece u predškolskim ustanovama”, navode iz Udruženja.

Preman njihovim riječima, jedan od predloga, koji bi im bio veoma značajan, je i servis koji bi omogućio elektronsko izdavanje i preuzimanje potvrda za upis u vrtiće.

Navodi se da je Udruženje Roditelji tim povodom organizovalo sastanke sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Doma zdravlja Podgorica i predškolskih ustanova iz Podgorice.

Kristina Mihailović, iz udruženja Roditelji, rekla je da je na sastancima dogovoreno da se postojeći model mijenja i da je jedna od opcija da za djecu, koja su redovno radila obavezne sistematske preglede, ta potvrda bude dovoljna za upis u novi školsku godinu, dok bi ostali, kao i sada pribavaljali potvrde.

“Osim toga, radiće se na tome da ove potvrde budu dostupne u okviru sistema eZdravlje odnosno u elektronskom obliku”, kazala je Mihailović..

U toku projekta Roditelji na dnevnom redu je urađeno i nekoliko podkasta Roditeljski leksikon posvećenih eUslugama u obrazovanju, a koji su dostupni na YouToube kanalu Roditelji.me

Udruženje Roditelji, kako su rekli, pridružilo se Nacionalnoj mreži za digitalnu agendu u Crnoj Gori, koja je formirana u okviru projekta ICEDA.

Kako su objasnili cilj ICEDA projekta je povećanje upotrebe eUsluga i omogućavanje svim građanima regiona da iskoriste benefite digitalne transformacije.

“Zato se kroz ICEDA projekat promovišu Digitalna agenda EU i daje doprinos u rješavanju pitanja koji onemogućavaju široku upotrebu e-usluga uz uvođenje novih i kvalitetnih usluga na svim nivoima”, navodi se u saoopštenju.

Projekat „Povećanje učešća građana na polju Digitalne agende – ICEDA“ sprovode Fondacija Metamorfosis (Severna Makedonija), Open data Kosovo (Kosovo), Akademija za eUpravu (Estonija), CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija), NVO 35mm (Crna Gora) i Levizja Mjaft! (Albanija).

