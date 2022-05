U Kotoru najviše aktivnih slučajeva na 100 hiljada stanovnika

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je po opštinama najviše aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Kotoru, Tivtu i na Žabljaku.

U Kotoru je registrovano 180 aktivnih slučajeva na 100 hiljada stanovnika, Tivtu 173, na Žabljaku 162, Herceg Novom 147, Šavniku 128, Budvi 127, na Cetinju 112, u Podgorici i Baru po 111.

U Nikšiću su registrovana 84 aktivna slučaja na 100 hiljada stanovnika, Mojkovcu 79, Ulcinju 59, Beranama 53, Pljevljima 48, Danilovgradu 38, Kolašinu 28, Andrijevici i Rožajama po 22.

U Petnjici je registrovano 19 aktivnih slučajeva na 100 hiljada stanovnika, Bijelom Polju 17 i u Tuzima 16.

