Tužilaštvo predlaže pritvor do 30 dana za Medenicu

Podgorica, (MINA) – Specijalna državna tužiteljka Nataša Bošković dostavila je Višem sudu u Podgorici predlog da se bivšoj predjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici odredi pritvor do 30 dana.

To je za portal RTCG potvrdila savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Marija Raković.

Medenicin advokat, Zdravko Begović, saopštio je da je odbrana iznijela svoje argumente protiv određivanja pritvora, dodajući da je postupak tajan i da u ovom momentu nije u mogućnosti da iznosi detalje argumentacije.

“Smatrali smo da ne postoji osnov uticaja na svjedoke sa izvršiocem. Imala je dovoljno vremena u posljednjih nekoliko mjeseci, a pogotovo posljednjih desetak dana da utiče na eventualne svjedoke i smatramo da tog pritvorskog osnova nije moglo biti”, rekao je Begović.

Medenica je oko 14 sati danas, u pratnji ljekara, dovedena u Viši sud, gdje je saslušana, nakon čega je vraćena u Klinički Centar Crne Gore (KCCG).

Njoj je u ponedjeljak određeno tužilačko zadržavanje do 72 sata.

SDT sumnjiči Medenicu da je počinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj.

