Temeljni ugovor sjutra na sjednici Sinoda SPC

Podgorica, (MINA) – Temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve (SPC) i Vlade trebalo bi da bude razmatran sjutra na sjednici Sinoda, piše Blic.

Vlada je Temeljni ugovor poslala u beogradsku Patrijaršiju 22. jula.

Premijer Zdravko Krivokapić ranije je kazao da je Temeljni ugovor sa SPC tehnički-pravno završen i predat Patrijaršiji, a da je Vlada spremna da ga potpiše i da on očekuje odgovor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS