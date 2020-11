Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori oko 35 odsto žena nema naviku da odlazi na redovne ginekološke preglede, pa se može reći da društvo ne shvata značaj preventive, ocijenio je načelnik organizacione cjeline izabrani doktor za žene Doma zdravlja Podgorica Milovan Jovanović.

Jovanović je u intervjuu Pobjedi kazao da je dobro da žene osjete samo onu dozu straha koja će ih motivisati da dođu na pregled, a ne paralisati kako to obično biva i da će ginekolozi biti zadovoljni tek kad žene same shvate značaj prevencije.

On je rekao je da su izabrani ginekolozi Doma zdravlja Podgorica za manje od mjesec pregledali ukupno 7.341 ženu.

“Kada je u pitanju skrining, radimo oportuni – svakodnevni pregled i organizovani skrining koji se radi kako bi se spriječio rak grlića materice. Organizovani je počeo 2016. godine, a za to vrijeme urađeno je 12.610 skrininga i pregledane su isključivo žene u dobi od 30 do 49 godina”, naveo je Jovanović.

On je kazao da nema kategorizacije kada su u pitanju godine i da se one žene koje su shvatile značaj preventivnih pregleda i usvojile naviku dolaska redovno javljaju ginekologu, dok one koje nijesu usvojile tu naviku, ne dolaze redovno bez obzira na životnu dob.

“Imamo oko 35 odsto žena, koje ne dolaze ili dolaze neredovno kod ginekologa što znači da nijesu sistematične i to nije dobro”, kazao je Jovanović.

Govoreći o rezultatima skrininga kako bi se spriječio rak grlića materice, Jovanović je istakao da je uočeno vrlo malo invazivnih karcinoma, ali da ima dosta premalignih promjena, koje se zahvaljujući skriningu otkriju i riješe neinvazivnim metodama liječenja.

Jovanović je kazao i da je kod invazivnog raka grlića materice, HPV virus prisutan u 98 odsto slučajeva, a to znači da nema raka grlića materice bez HPV-a.