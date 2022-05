Novaković Đurović potpisala saglasnost da se Gorica proglasi za spomenik prirode

Podgorica, (MINA) – Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković Đurović potpisala je danas Saglasnost na Predlog Odluke o proglašenju Spomenika prirode Park šuma Gorica.

Novaković Đurović je, kako su kazali iz njenog resora, navela da brdo Gorica zaslužuje da bude zaštićeno područje.

“Moramo mijenjati odnos prema prirodnim bogatstvima. Zaštita ne treba da slijedi nakon što je neko područje pogođeno nelegalnom gradnjom, devastacijom ili drugim problemima”, rekla je Novaković Đurović.

Prema riječima Novaković Đurović, suština je u prevenciji, odnosno proglašavanju zastićenih područja dok su još netaknuta i u punom potencijalu.

Ona je navela da je namjera Ministarstva da Crna Gora dobije još zaštićenih prirodnih bogatstava, dodajući da se na tome intenzivno radi.

“Uskoro ćemo dobiti nova zaštićena područja na sjeveru i jugu”, najavila je Novaković Đurović.

Iz Ministarstva su kazali da, u skladu sa ekološkim zahtjevima vrsta i staništa značajnih za zaštitu, područje Gorice odgovara kategoriji V zaštićenih prirodnih dobara.

“To su područja gdje je dugotrajno međusobno djelovanje čovjeka i prirode proizvelo prepoznatljive i značajne ekološke, biološke, kulturne i estetske vrijednosti i gdje je očuvanje integriteta tog odnosa neophodno da bi se zaštitilo i održalo to područje, očuvala priroda i druge vrijednosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ministarstvo je, nakon pregleda i analize Studije zaštite i dostavljenog Predloga odluke, dalo mišljenje sa određenim komentarima i sugestijama.

“Nakon korekcije Studije od ekspertskog tima, kao i Predloga Odluke od Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj u skladu sa sugestijma Ministarstva, stekli su se uslovi da se izda saglasnost na predmetni akt”, rekli su iz Ministarstva.

