Najveći izazovi obrazovnog sistema infrastrukturne prirode

Podgorica, (MINA) – Najveći izazovi sa kojima se crnogorski obrazovni sistem suočava su infrastrukturne prirode, naročito na nivou predškolskog i osnovnog obrazovanja, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović, ističući da je neizmjeran značaj podrške Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na tom polju.

Vojinović je to kazao na sastanku sa američkom ambasadorkom u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke i njenim saradnicima, šeficom Odjeljenja za medije, kulturu i obrazovanje Nikol Galagar i kapetanom frigate i atašea za odbranu Metjuom Hamom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, Vojinović se saglasio da su SAD pouzdan partner Crnoj Gori u svim strateškim ciljevima i aktivnostima koje vode društvenom prosperitetu, posebno imajući u vidu velika ulaganja i doprinos koji ta država pruža crnogorskom obrazovnom sistemu.

“Vojinović je predočio da su trenutno najveći izazovi sa kojima se crnogorski obrazovni sistem suočava infrastrukturne prirode, naročito na nivou predškolskog i osnovnog obrazovanja, te naglasio neizmjeran značaj podrške SAD-a na ovom polju”, kaže se u saopštenju.

On je istakao da su ti problemi naročito izraženi na sjeveru Crne Gore, dodajući da mu je posebno drago što su SAD identifikovale potrebu obrazovnih institucija u tom dijelu zemlje i humanitarnu pomoć usmjerile na izgradnju novih i rekonstrukciju starih školskih objekata.

Vojinović je rekao da će Ministarstvo imenovati kontakt osobu za buduće projekte, kako bi se ostvarila što produktivnija saradnja sa Ambasadom SAD.

Kako se navodi, on je posebno izrazio zahvalnost na programima SAD-a koji promovišu građansko obrazovanje, liderstvo, preduzentništvo, programe razmjene i učenja engleskog jezika.

Vojinović je naveo da su pomenuta znanja i vještine crnogorskim učenicima prijeko potrebni i da mogu doprinijeti značajnom progresu crnogorskog društva.

Rajnke je, kako je saopšteno, čestitala Vojinoviću imenovanje na funkciju ministra prosvjete, ističući važnost saradnje dvije države u oblasti obrazovanja.

“Rajnke je istakla da su SAD u proteklih nekoliko godina izdvojile trinaest miliona USD kroz program humanitarne pomoći Komande američke vojske u Evropi za 50 projekata usmjerenih na unaprjeđenje obrazovnih i zdravstvenih institucija u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, sagovornici su se složili da je potrebno usaglasiti interese i prioritete rada Ministarstva prosvjete i Ambasade SAD, kako bi se taj vid saradnje unaprijedio i intenzivirao.

