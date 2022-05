Milanović izabran za rukovodioca ODT Podgorica

Podgorica, (MINA) – Duško Milanović izabran je za rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici, saopšteno je iz Tužilačkog savjeta (TS).

Navodi se da je na sjednici TS-a, kojom je predsjedavala vršitelja dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović, između ostalog, razmotreno devet pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.

“Obavljen je intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas, nakon čega je donijeta odluka o izboru Milanovića za rukovodioca ODT-a u Podgorici”, kaže se u saopštenju objavljenom na sajtu TS-a.

