Lokomotiva teretnog voza iskočila iz šina

Podgorica, (MINA) – Lokomotiva teretnog voza iskočila je sinoć iz šina u blizini Kolašina, kazali su iz Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG).

Iz ŽPCG su portalu Pobjeda kazali da je lokomotiva iskočila iz šina oko 23 sata, zbog čega je željeznicki saobraćaj između Podgorice i Bijelog Polja, kao i na sjevernom dijelu pruge, u prekidu.

Kako su kazali, do normalizacije saobraćaja, prevoz do Bijelog Polja vršiće se autobusima.

“Saobraćaj na ostalim relacijama odvija se normalno”, rekli su iz ŽPCG.

Uzrok događaja utvrdiće Komisija za vanredne događaje teretnog operatora Montekarga i Željezničke infrastrukture.

Iz ŽPCG je saopšteno da je obezbijeđen transport putnika autobusima.

