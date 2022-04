Donirali nikšićkoj bolnici 62 hiljade EUR za nabavku medicinske opreme

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) donirala je Opštoj bolnici (OB) Nikšić 62 hiljade EUR za nabavku medicinske opreme, saopšteno je iz te kompanije.

Kako su kazali iz EPCG, danas je, u prostorijama OB Nikšić, potpisan ugovor u vezi sa uručenjem donacije vrijedne 62 hiljade EUR, kojom EPCG pruža podršku nabavci ortopedskog operacionog stola.

Ugovor su, kako se dodaje, potpisali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin i direktor OB Nikšić Marko Mitrović.

Navodi se da se donacijom stiču uslovi za uvođenje savremenih hirurških tehnika iz oblasti ortopedske hirurgije i traumatologije.

“Kao što su ugradnja totalne cementne endoproteze koljena, artroskopske dijagnostičke i terapijske procedure, svi urgentni operativni postupci u liječenju akutne traumatologije lokomotornog sistema – osteosinteza, spoljna fiksacija, ugradnja parcijalne endoproteze kuka, značajno uvećanje broja ugradnji cementnih i bescementnih endoproteza kuka”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se time kvalitet zdravstvenih usluga u toj ustanovi podiže na značajno viši nivo.

Rovčanin, apostrofirao je značaj društveno odgovornog poslovanja kompanije na čijem je čelu.

„Naša kompanija nastavlja misiju pružanja pomoći zajednici unutar koje posluje. Cijenim da EPCG, svojim držanjem prema institucijama iz domena zdravstva, obrazovanja i kulture, potvrđuje posvećenost djelovanju u opštem interesu”, rekao je on.

Rovčani je naveo da EPCG postojimo zbog građana i, s tim u vezi, trude se da doprinosu boljitku ne samo kvalitetnim radom u okviru proizvodnje električne energije kao osnovne djelatnosti, nego i spremnošću da budu od pomoći svima koji rade za dobrobit crnogorskog društva.

On je dodao da su zdravstvene ustanove, poput OB Nikšić, svakako od prvorazrednog značaja za zajednicu.

Mitrović je zahvalio na donaciji naglašavajući korist koju će, osavremenjivanjem radnih uslova, imati građani.

„Donacijom će benefite imati ne samo pacijenti iz Nikšića i šire okoline, koji su za pojedine operativne zahvate iz oblasti ortopedske hirurgije i traumatologije išli u druge zdravstvene ustanove nego i pacijenti iz opština koje gravitiraju Nikšiću – Šavnik, Žabljak, Plužine, kao i pacijenti iz opštine Pljevlja“, kazao je Mitrović.

