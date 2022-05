Crna Gora pouzdan partner u borbi protiv tranzitnog i međunarodnog kriminala

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pouzdan partner u borbi protiv tranzitnog i međunarodnog kriminala, kazao je ministar pravde Marko Kovač na sastanku sa turskom ambasadorkom Songul Ozan.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, izazovi tranzitnog i međunarodnog kriminala, borba protiv terorizma i proces integrisanja u evropsku zajednicu bila su ključna pitanja na današnjem sastanku.

“Kovač je uvjerio ambasadorku u pouzdanost Crne Gore kao partnera i tom prilikom kazao da će borba na međunarodnom planu ostati zajednička”, kaže se u saopštenju.

U tom cilju, Ministarstvo pravde će, kako je dodao, raditi na jačanju međunarodnopravne saradnje sa Turskom.

Navodi se da su Kovač i Ozan iskazali motivaciju za poboljšanjem kooperacije i na praktičnom nivou.

“Postoji spremnost da, uz podršku Turske Agencije za međunarodnu saradnju u Crnoj Gori, budu pokrenuti zajednički projekti koji će poslužiti crnogorskim i turskim čelnicima pravosudnih institucija da razmijene iskustva i nastave profesionalno usavršavanje”, kaže se u saopštenju.

Osim toga što dvije države dijele mnoge kulturno-istorijske vrijednosti, navodi se da imaju i zajedničke namjere kada se radi o integrisanju u Evropsku uniju.

Iz tog razloga, Kovač je, kako su rekli iz Ministarstva, prepoznao značaj još snažnije međusobne podrške koju i turska i crnogorska strana moraju održavati.

