Ćalović Marković: Važan i hrabar korak novog specijalnog tužioca

Podgorica, (MINA) – Hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice predstavlja važan i hrabar korak novog specijalnog tužioca, kazala je izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović Marković.

Ona je za N1 rekla da Medenica može da bude vrlo nezgodan svjedok za mnoge ako odluči da progovori, uključujući one koji i danas obavljaju neke od najviših državnih funkcija.

“Vidjećemo kojim putem će poći – da li će pratiti stope Svetozara Marovića, ćutati i čekati da se farsično odigra postupak, ili ćemo konačno vidjeti nešto drugačije od našeg pravosuđa”, navela je Vanja Ćalović.

Ona je kazala da je pitanje kako će dalje teći postupak protiv Medenice.

Prema riječima Ćalović Marković, već je veliki korak što je neko uhapsio Medenicu.

„Važan i hrabar korak novog specijalnog tužioca. Međutim, mi u sudstvu nijesmo imali nikakvu reformu, ono je ostavljeno onakvim kakvim ga je ostavila Medenica i zato kažem da ćemo videti da li će ona biti zadržana ili neće, a kamoli kasnije da li će biti podignuta optužnica“, rekla je Ćalović Marković.

Ona je kazala da je upravo Medenica birala kadrove u vrhu pravosuđa i sudstva.

Ćalović Marković je rekla da će biti zanimljivo vidjeti da li će sudija za istragu odrediti njeno zadražavanje jer, kako je navela, sasvim sigurno može da utiče na svjedoke, postupajuće sudije i pojedine sudije za istragu.

