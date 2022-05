Benefite akcije Žan Mone treba više koristiti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba više da koristi benefite akcije Žan Mone, čiji je cilj promovisanje izuzetnosti u nastavi i istraživanju iz oblasti studija Evropske unije (EU), poručeno je sa događaja koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija.

Direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije, Vanja Drljević, kazala je da je akcija Žan Mone od velikog značaja za Crnu Goru, pogotovo zato što je riječ o državi koja je u procesu pristupanja.

“Ovaj program se ipak dosta skromno koristi, i smatram da bi akciju Žan Mone trebalo da iskoristimo još više”, rekla je Drljević.

Ta akcija, kako je istakla, trebalo bi da širi znanje i van akademske zajednice, kako bi se komunikacija proširila na sve važne činioce EU integracija.

“Crna Gora jeste veliki niz godina u procesu pristupanja, i to je jedan od naših spoljnopolitičkih ciljeva. Smatramo da je program Žan Mone nešto što može da pomogne u procesu pristupanja”, kazala je Drljević.

Dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) Aneta Spaić navela je da u ovoj sedmici, u sklopu akcije, na tom Fakultetu počinju sa aktivnostima u vezi sa besplatnom pravnom pomoći svim ranjivim kategorijama.

“Taj projekat je od izuzetnog značaja za osnaživanje komponente praktične nastave na pravnom fakultetu, koja je do sada, kroz simulaciju praktične nastave i predmeta sprovođena na Pravnom fakultetu”, rekla je Spaić.

Ona je kazala da će Pravni fakultet ostati dosljedan evropskom integracionom putu Crne Gore u smislu apliciranja kroz nove projekte, a u čije pozitivne ishode se pouzdaju.

Ambasador Francuske u Crnoj Gori Kristijan Timonije poručio je da, iako je do Evrope dug put, Evropa ne bi trebalo da zloupotrebljava strpljenje, dodajući da treba iskoristiti sve instrumente koji postoje, a kojih, prema njegovim riječima, ima mnogo.

On je kazao da je Žan Mone projekat upravo jedan od alata za evropeizaciju univerzitetskih sistema i razmjene informacija, dodajući da bi programe Erazmusa trebalo koristiti više.

“Za nas, Crna Gora je na putu ka Evropi. Dosta posla je urađeno, imate solidne temelje. Ipak, potrebno je sagledavati širu sluku, što je jedan od razloga zbog kojeg je Francuska insistirala na novoj metodologiji”, rekao je Timonije.

On je kazao da je, sa promjenom vlade, moguće učiniti korak naprijed u pravcu primjene nove metodologije.

“Radujemo se danu kada ćemo vidjeti Crnu Goru u Evropskoj uniji. Ovo nije samo pitanje vaše države, već regionalno pitanje. Nadamo se da će se Crna Gora u narednim mjesecima vratiti na bržu traku na putu ka EU”, naveo je Timonije.

Profesorica Ekonomskog fakulteta UCG-a Gordana Đurović navela je da je u Crnoj Gori prisutan trend evropeizacije obrazovnih procesa u svim predmetima.

“Evropska priča je nadasve horizontalna, multidisciplinarna i sprovodi se 70 odsto pravne tekovine u lokalnim zajednicama, tako da možemo reći da je ona svih naših građana”, rekla je Đurović.

Ona je poručila da se nada da će nova Vlada i resorno Ministarstvo imati više razumijevanja za, kako je istakla, veoma važne poslove Erazmus kancelarije.

Profesorica Sonja Špadijer saopštila je da je Filološki fakultet po prvi put nosilac projekta iz akcije Žan Mone, pojašnjavajući da je njegov cilj da studentima humanističkih nauka približi teme iz evropskih studija .

“To je prilika da se nastavnici i sudenti aktivno uključe u drustvene procese u crnogorskom društvu i da doprinesu razvoju građanskih vrijednosti”, rekla je Špadijer.

Predstavnik Ministarstva evropskih poslova Vladimir Savković ocijenio je da je u Crnoj Gori potrebna dodatna priprema pravničke profesije za članstvo države u EU.

“Pristupni proces svakako jeste proces prihvatanja osnovnog sistema vrijednosti na kojem počiva EU. Međutim, taj sistem vrijednosti prihvata se prilagođavanjem pravnog sistema, što predstavlja tehnički izazovan proces”, naveo je Savković .

Prema riječima Savkovića, na Pravnom fakultetu smatraju da je potrebno napraviti snažan iskorak na planu edukacije pravničke profesije u pogledu prava EU.

“Kroz generacije pravnika koje ćemo na kvalitetan način odškolovati i upoznati sa pravom EU, zaista ćemo doprinijeti da Crna Gora na kvalitetan način nastavi pristupne pregovore”, poručio je Savković.

Fotografije sa događaja dostupne su na linku: https://mina.news/mina-servisi/mina-foto-erasmus-plus/

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS