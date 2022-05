Adžić: Povećan stepen bezbjednosti Novović i Lakić

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Uprava policije povećali su stepen zaštite po mjestu kretanja i mjestu stanovanja Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću i direktorici i glavnoj i odgovornoj urednici portala Libertas Press Oliveri Lakić, kazao je resorni ministar Filip Adžić.

Portal Libertas objavio je dokumenta Europola u kojima se navodi da su službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kriminalnog klana Kavač.

“Nakon obavljenih konsultacija sa direktorom Uprave policije Zoranom Brđaninom odlučili smo da povećamo stepen zaštite po mjestu kretanja i mjestu stanovanja Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, kao i direktorici i glavnoj i odgovornoj urednici portala Libertas Press, Oliveri Lakić”, rekao je Adžić.

On je poručio da će MUP odlučno i sa svim svojim kapacitetima stati u zaštitu svih koji doprinose borbi protiv organizovanog kriminala, vladavini prava i ubrzanom putu ka Evropskoj uniji.

