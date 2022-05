Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje pouzdana NATO članica i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU) uz partnersku podršku Velike Britanije, na temeljima intenzivne, kvalitetne i razuđene saradnje, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On se sastao sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Karen Medoks sa kojom je, kako je naveo na Tviteru /Twitter/, imao sadržajan razgovor o promijenjenom geopolitičkom kontekstu i refleksijama na Zapadni Balkan, kao i očekivanjima od rada nove Vlade.

“Pozdravljamo pažnju koju Ujedinjeno Kraljevstvo posvećuje regionu i Crnoj Gori i jako dobru percepciju izazova sa kojima se region suočava”, rekao je Đukanović.

