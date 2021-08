Burić predložen za VDT-a

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet predložio je vršioca dužnosti (v.d.) vrhovnog državnog tužioca (VDT) Dražena Burića za VDT-a.

Iz Tužilačkog savjeta saopštili su da je na sjednici tog tijela, nakon obavljenog intervjua sa kandidatima prijavljenim na javni poziv, utvrđen predlog za izbor VDT-a.

Kako su naveli, Burić je karijerni tužilac koji obavlja tužilačku funkciju skoro 26 godina.

“U tužilačkoj karijeri napredovao je vršeći tužilačku funkciju na svim nivoima tužilačke organizacije, od Osnovnog državnog tužilaštva, preko Višeg i Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina do Vrhovnog državnog tužilaštva, te konačno do obavljanja funkcije v.d. VDT-a”, navodi se u saopštenju.

